Florentino Perez podnosi ostavku u Realu: Kraj jedne ere, legenda najavila povlačenje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Florentino Perez donio je odluku da ranije završi mandat na čelu Real Madrida.

Florentino Perez odlazi iz Reala Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Legendarni predsjednik Reala Florentino Perez (78) odlučio je da napusti funkciju prije isteka aktuelnog mandata, javlja novinar Pepe Alvarez. Dugogodišnji prvi čovjek "Kraljevskog kluba" planira da se povuče 2026. godine, dvije godine prije nego što mu mandat zvanično ističe.

Tamošnji mediji navode da iskusni Perez želi da tranzicija vlasti bude uredna i planska, bez obzira na to da li će članovi kluba prihvatiti njegove predloge na referendumu ili ne. Očekuje se da naredne godine budu posvećene strateškom i političkom pripremanju terena za novo rukovodstvo. 

Perez je prvi put preuzeo predsjedničku funkciju 2000. godine, kada je lansirao čuvenu "galaktikos" politiku dovodeći Figa, Zidana, Ronalda i Bekama. Prva era trajala je do 2006. godine, a druga, koja počinje 2009, traje sve do danas. Pod njegovim mandatom, fudbalska sekcija Reala sedam puta je osvajala titulu prvaka Evrope i Superkup, dok je Liga šampiona osvojena pet puta, a Kup kralja tri puta. .

Perez je postao sinonim za modernizaciju Reala, ne samo na terenu, već i kroz infrastrukturne projekte, poput renoviranja "Santjago Bernabeua", ali i globalnu ekspanziju brenda. Prema tome, neće biti lako zauzeti funkciju čovjeka koji je mijenjao tok istorije "Kraljevskog kluba".

Još nije poznato ko bi mogao da naslijedi Pereza, ali u Madridu već kruže spekulacije o mogućim kandidatima iz uprave ili sportskih struktura kluba. Njegova želja je da povlačenje bude "uređeno", kako bi novi lider imao stabilan start i kontinuitet u radu kluba.

