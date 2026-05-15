Dubai u avionu saznao za zabranu ABA lige: Oprostio se od Sarajeva, pa čuo da će morati nazad

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Košarkaši Dubaija krenuli su kući, a onda su saznali da im je ABA zabranila da tamo igraju utakmice.

Košarkaši Dubaija ne mogu da igraju kod kuće Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Košarkaši Dubaija vratili su se u svoj grad poslije dvomjesečnog boravka u Bosni i Hercegovini, gdje su igrali u Sarajevu i Zenici. Na društvenim mrežama klub je objavio fotografije sa ukrcavanja ekipe u avion, uz poruku "na putu kući".

Otprilike istovremeno, ABA liga je zabranila Dubaiju da igra kod kuće protiv Budućnosti u polufinalu plej-ofa 20. maja. Odlukom Predsjedništva koje čine Jure Balažič (Krka), Dragan Bokan (Budućnost) i Ostoja Mijailović (Partizan), prvoplasirani tim ligaške faze moraće na neutralnom terenu da se bori za plasman u polufinale, a potom i u finalu za titulu, ako prođe u seriji protiv Podgoričana. Do sada je taj neutralni teren bio Sarajevo, da li će i ubuduće?

Prije tog saopštenja ABA, oglasio se i Dejan Kamenjašević, prvi čovjek Dubaija, koji je ozvaničio namjeru svog kluba da do kraja sezone igra u svojoj Koka-Kola areni.

"Uzbuđeni smo jer se vraćamo u Koka-Kola arenu u najvažnijem dijelu sezone, da bismo još jednom igrali u Dubaiju. Pozivamo sve da nam se pridruže 20. maja u Koka-kola areni i da nam pomognu da napravimo posebnu atmosferu, jer vraćamo kući polufinale ABA lige", rekao je on.

Dubai se nije oglašavao poslije odluke Predsjedništva ABA lige i izrečene zabrane.

