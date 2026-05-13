U ABA ligu stižu dva strašna evroligaška igrača

Alfa Dijalo i Mamadi Dijakite dolaze u ABA ligu.

Izvor: MN Press/ JUANJO MARTIN/EPA

Nakon premijerne sezone u Evroligi Dubai ne smanjuje apetite. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sada prema izvještajima inostranih medija želi da dovede dva ozbiljna pojačanja za narednu sezonu. U pitanju su Alfa Dijalo i Mamadu Dijakite.

Prošle sezone je tim Dubaija doveo gotovo cijelu novu ekipu sa sve Aleksom Avramovićem, Džananom Musom, Filipom Petruševom, Kostom Kondićem, Kenanom Kamenjašom i brojnim Amerikancima kao pojačanjima, ali to nije dovoljno.

Ko su nova pojačanja?

Najbolji košarkaš iz Gvineje je ove sezone u Monaku postao kako defanzivna tako i ofanzivna sila. Alfa Dijalo je nakon godina u Monaku sada sa 28 godina dobio nagradu za najboljeg defanzivca sezone. Prosečno je davao 11,9 poena, imao je 4,4 skoka i po 1,4 asistencija i ukradenih lopti.

Sa druge strane Mamadi Dijakite ima 29 godina, visok je 206 centimetara i odigrao je prvu evroligašku sezonu u dresu Baskonije. Odlično se pokazao sa prosjekom od 14 poena, 6 skokova i 1,5 blokadom po meču. On je takođe iz Gvineje, a nakon završetka koledža na Virdžiniji igrao je za Milvoki Bakse, Klivlend i San Antonio uz Njujork Nikse. Zatim je odlučio da dođe u Baskoniju.

Gvineja je u njima dvojici prošle godine imala dva ozbiljna košarkaša, iako do skora nije postojala na košarkaškoj mapi. Tek su od 2017. redovni na Afrobasketu, a ni tu nikada nisu bili bolji od osmog mjesta.