Željko Obradović prekinuo ćutanje: Da li nastavlja karijeru i gdje?

Željko Obradović prekinuo je ćutanje o spekulacijama vezanim za njegovu budućnost u košarci. Spominju se Barselona, Panatinaikos, pa i Partizan.

Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Najuspješniji evropski trener Željko Obradović napustio je jesenas Partizan i odlučio da odmori od košarke, a kako se približava kraj ove sezone i kako se bliži početak naredne - sve je više spekulacija oko toga gdje bi mogao da nastavi karijeru. Tako su se prethodnih dana spominjali Barselona i Panatinaikos, dok je aktuelna priča i o povratku u Partizan.

Zbog toga je Obradović odlučio da prekine ćutanje i da se obrati povodom sve češćih spekulacija napominjući još jednom da je rano za odluku, odnosno da do kraja sezone neće praviti nikakve poteze.

"Šta mislim o navodnom interesovanju Barselone? Ništa. Ne mogu ništa da kažem, jer to nema nikakve veze sa mnom. To sam rekao i u novembru i ponavljam sada. Postoje glasine, ali dok se ne završi mjesec, neću donijeti konačnu odluku", rekao je srpski trener Željko Obradović za španski "Gigantes".

"Barselona me nije kontaktirala. Niko, zapravo. Još uvijek ne znam šta ću raditi. Sačekaću da se završe prvenstva u Italiji, Španiji i drugo. Kada se takmičenja završe, sješću sa svojim menadžerom i onda ćemo vidjeti", naglasio je "Žoc".

Da li je opcija i penzija?

Znamo da je Željko Obradović rekao da poslije Partizana neće nigde raditi i zbog toga se spekulisalo da je zapravo završio karijeru, a čini se da ni sam nije donio još konačnu odluku.

"Nisam rekao ni da želim da se vratim trenerskom poslu. Nisam rekao ništa. Moram da razmislim i da sve procijenim prije nego što donesem odluku. Ponoviću, ne mogu ništa da kažem o Barseloni. To je veliki klub, u sjajnom gradu. Da li žele da osvoje Evroligu? Kao i svi veliki klubovi. Svake godine 12 ili 14 timova ima isti cilj. To je potpuno normalno", zaključio je "Žoc".

Podsjetimo, Obradović je osvojio devet puta Evroligu.

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