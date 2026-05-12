Barselona hitno reagovala zbog Florentina Pereza: Spremaju tužbu zbog teških optužbi na konferenciji

Predsjednik Real Madrida otpućio je Barselonu da je favorizovana i da korupcija traje 20 godina. Sa Nou Kampa su hitno reagovali.

Izvor: Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia

FK Barselona izdala je hitno saopštenje poslije burne konferencije za novinare predsjednika Real Madrida Florentina Pereza. U njemu je navela da razmatra pravne korake poslije izlaganja prvog čovjeka Reala i optužbi koje je izrekao.

"U vezi sa konferencijom za medije koju je sazvao predsjednik Real Madrida, Florentino Perez, obavještavamo da naš pravni odsjek detaljno analizira njegove izjave i optužbe. Trenutno se one analiziraju i razmatraju se naredni koraci koje bi trebalo preduzeti. Kada to bude smatrano prikladnim, javnost će biti uredno obaviještena o stavovima i odlukama koje budu donijete", saopštila je Barselona.

U Barseloni su ljuti zbog načina na koji je Perez pominjao slučaj "Negreira", veliku fudbalsko-pravnu aferu u Španiji. U njenom jeku 2024. godine isplivale su optužbe da je Barselona godinama plaćala visokog funkcionera za suđenje Hose Mariju Negreiru, bivšeg potpredsjednika sudijske komisije. Optuživana je da je na taj način dobijala informacije o arbitrima i uticala na njihove odluke.

Šta je rekao Florentino?

"Poslali smo UEFA-i kompletan dosije. Moguće je da smo izgubili više titula nego što smo osvojili. Uradili smo video sa 18 sudijskih odluka koje su nam štetile ove sezone. Neki klubovi su favorizovani, posebno Barselona. Ne može se tolerisati korupcija koja traje 20 godina. Vidjećemo šta će UEFA i pravosuđe uraditi", naveo je predsjednik Reala Florentino Perez.

Čim su čuli njegove poruke sa konferencije koja je trajala duže od sat vremena, u Barseloni su se hitno aktivirali.

Uplaćeno osam miliona evra

Prema optužbama, Barselona je u periodu od 2001. do 2018. platila 8,4 miliona evra firmama koje su bile povezane sa Negreirom. Klub je tvrdio da je taj novac plaćan Negreiri u svojstvu "sudijskog savjetnika" kluba i spoljnjeg saradnika Barselone. Zauzvrat, klub tvrdi, Barselona je dobijala tehničke izvještaje o sudijama, analize suđenja i savjete za igrače i trenere, ali tužilaštvo u Španiji smatra da je svrha tih uplata bila drugačija i da je cilj bio bolji tretman kod arbitara.

Negreira je demantovao da je novac korišćen za zloupotrebu, a španski sud je u maju 2024. odbacio optužbe za podmićivanje zvaničnika, jer prema španskom zakonu Negreira nije mogao biti u tom periodu smatran javnim službenikom. Ipak, slučaj je nastavljen pod optužbama za korupciju u sportu.

(MONDO)