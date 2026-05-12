logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Modrić je pobjesnio zbog srećnih čarapa": Ančelotijev sin otkrio zaboravljene detalje iz svlačionice Reala

"Modrić je pobjesnio zbog srećnih čarapa": Ančelotijev sin otkrio zaboravljene detalje iz svlačionice Reala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sin Karla Ančelotija Davide opisao je šta se dogodilo kad je Luka Modrić izgubio srećne čarape

Davide Ančeloti o srećnim čarapama Luke Modrića Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sin proslavljenog trenera Karla Ančelotija Davide (36) otkrio je anegdotu o hrvatskom kapitenu Luki Modriću. Čak i legendarni igrači imaju rituale, a jedan od takvih je vezan i za fudbalera Milana, doduše iz perioda kad je nosio dres Real Madrida - Luka Modrić je ostao bez srećnih čarapa i to je izazvalo haos u "kraljevskom klubu".

U intervjuu za "Gazetta delo Sport", Davide se prisjetio anegdote sa Lukom Modirćem. Ona datira iz perioda od 2021. do 2025, kad je Ančeloti bio na čelu tima, a uz sebe imao je i sina. Baš zahvaljujući prisustvu sina selektora Brazila, saznajemo i zanimljivu priču o Luki Modriću.

"Najveći vezni igrač kojeg sam trenirao je Toni Kros. Ali i Luka Modrić, o kojem imam sjajnu priču. Uvijek je igrao u čarapama koje je nosio ispod Realovih štucni. Jednom prilikom na gostovanju kod Rajo Valjekanu, onaj koji čuva opremu, koji je Modriću bio kao brat, je zaboravio da ih ponese. Kada je Modrić to saznao, nastao je haos, Luka je bio bijesan. Kad smo već kod igrača koji su perfekcionisti", ispričao je.

Dotakao se Ančeloti i Modrićevog potpisa za Milan i otkrio je da dobio poziv od Hrvata prije nego što je stavio paraf na ugovor sa legendarnim klubom. "Naravno da me je nazvao, to je normalno u fudbalu. Baš kao i Ćabi Alonso prije nego što je preuzeo Ančelotijevo nasljeđe u Realu."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Modrić Real Madrid Davide Ančeloti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC