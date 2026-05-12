"Modrić je pobjesnio zbog srećnih čarapa": Ančelotijev sin otkrio zaboravljene detalje iz svlačionice Reala

Sin Karla Ančelotija Davide opisao je šta se dogodilo kad je Luka Modrić izgubio srećne čarape

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sin proslavljenog trenera Karla Ančelotija Davide (36) otkrio je anegdotu o hrvatskom kapitenu Luki Modriću. Čak i legendarni igrači imaju rituale, a jedan od takvih je vezan i za fudbalera Milana, doduše iz perioda kad je nosio dres Real Madrida - Luka Modrić je ostao bez srećnih čarapa i to je izazvalo haos u "kraljevskom klubu".

U intervjuu za "Gazetta delo Sport", Davide se prisjetio anegdote sa Lukom Modirćem. Ona datira iz perioda od 2021. do 2025, kad je Ančeloti bio na čelu tima, a uz sebe imao je i sina. Baš zahvaljujući prisustvu sina selektora Brazila, saznajemo i zanimljivu priču o Luki Modriću.

"Najveći vezni igrač kojeg sam trenirao je Toni Kros. Ali i Luka Modrić, o kojem imam sjajnu priču. Uvijek je igrao u čarapama koje je nosio ispod Realovih štucni. Jednom prilikom na gostovanju kod Rajo Valjekanu, onaj koji čuva opremu, koji je Modriću bio kao brat, je zaboravio da ih ponese. Kada je Modrić to saznao, nastao je haos, Luka je bio bijesan. Kad smo već kod igrača koji su perfekcionisti", ispričao je.

Dotakao se Ančeloti i Modrićevog potpisa za Milan i otkrio je da dobio poziv od Hrvata prije nego što je stavio paraf na ugovor sa legendarnim klubom. "Naravno da me je nazvao, to je normalno u fudbalu. Baš kao i Ćabi Alonso prije nego što je preuzeo Ančelotijevo nasljeđe u Realu."