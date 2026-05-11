Nevrijeme poremetilo planove: Borac odgodio šampionsko slavlje

Bojan Jakovljević
Umjesto 16. maja, Borac će osvajanje titule proslaviti 10 dana kasnije.

Borac prolongirao proslavu šampionske titule

Najavljene vremenske neprilike poremetile su planove banjalučkog Borca, u kojem su odlučili da odgode šampionsko slavlje zakazano za meč protiv Željezničara. Tako će, umjesto u subotu, 16. maja, nova titula biti proslavljena u utorak, 26. maja u duelu sa Posušjem.

"Borčevci, zbog najavljenih vremenskih neprilika, na dan utakmice sa Željezničarem (subota, 18 časova), donijeli smo odluku da šampionsku titulu na Gradskom stadionu proslavimo 26. maja, u posljednjem premijerligaškom kolu, kada nam u goste dolazi ekipa Posušja.

Naši šampioni zaslužuju šampionsko slavlje, pun Gradski stadion i dekor za pamćenje i ne želimo da nam najavljeno nevrijeme pokvari šampionski dan. U subotu igramo za novu pobjedu, a naši 'crveno plavi' zaslužili su da ih do trijumfa nosi vaša podrška.

Neka nam veliki derbi bude uvertira za dan šampionskog slavlja", poručili su iz Borca.

Podsjetimo, Borac je četiri kola prije kraja i matematički došao do četvrte titule u istoriji, pa tim Vinka Marinovića do kraja sezone nema više rezultatski imperativ. Uprkos tome, nastavio je pobjedničku seriju protiv Širokog Brijega proteklog vikenda, a "crveno-plavima" preostale su još utakmice protiv Željezničara, Radnika i Posušja.

Tagovi

FK Borac Premijer liga BiH

