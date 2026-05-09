Ozbiljno do kraja sezone: Bili smo najstabilniji, pokazali karakter i mentalitet i zajedništvom došli do titule

Nakon osvojene titule, šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović pred meč sa Širokim Brijegom (nedjelja, 19.30) poručio da će "crveno-plavi" maksimalno ozbiljno odigrati preostala četiri susreta do kraja sezone u Premijer ligi BiH.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Nikad ranije Borac je osvojio titulu, pa će u posljednja četiri kola sezone ući bez rezultatskog pritiska. Ipak, trener Vinko Marinović ne želi opuštanje, te najavljuje maksimalno zalaganje u duelima sa Širokim Brijegom, Željezničarom, Radnikom i Posušjem.

U godini kada "Velikan iz Platonove" slavi 100. rođendan, Banjalučani su dominantno pokorili ligu, u nikad jačoj konkurenciji stigli do titule i tako uljepšali predstojeći jubilej.

"Još jednom čestitam ekipi. Mislim da su u ovom prvenstvu bili najstabilniji, da smo imali karakter i mentalitet, da smo rasli iz utakmice u utakmicu, tako da smo na kraju uspjeli da ostvarimo cilj i osvojimo titulu u godini kada Borac proslavlja vijek postojanja. Čestitam momcima koji su bili posvećeni cijelo vrijeme, a najbitnije od svega je što su pokazali zajedništvo i vjeru u ono što rade. Zahvalio bih se i čestitao i svom stručnom štabu, upravi, sportskom sektoru, ljudima koji rade u klubu i navijačima koji su nam bili maksimalna podrška u svakoj utakmici i davali nam vjetar u leđa", poručio je Marinović.

Borac će u nedjelju gostovati Širokom Brijegu, a šef struke najavio je duel na "Pecari", koji će biti odigran od 19.30.

"Čeka nas težak protivnik, na njihovom terenu, gdje uvijek igraju dobro. To su pokazali i na utakmici sa Zrinjskim. Čeka nas zahtjevna utakmica, ali što se nas tiče, naš stav neće se promijeniti. Bez obzira što smo osvojili titulu, želimo da nastavimo sa istim maksimalnim pristupom, zalaganjem, disciplinom kao što je to bilo do sada."

"Crveno-plavi" neće biti kompletni u Hercegovini.

"Ne možemo računati na Jurkasa, Hiroša i Paskvala koji imaju po tri žuta kartona, tako da će sigurno biti određenih promjena. Tu je i Savić, koji ima lakšu povredu i nećemo ga koristiti na ovoj utakmici", istakao je Marinović.

Tokom cijele sezone igrači i stručni štab Borca bili su pod ogromnim pritiskom. Ulog je bio ogroman - biti prvi u godini velikoj jubileja, ali "crveno-plavi" iznijeli su sav teret i četiri kola prije kraja i matematički obezbijedili novu šampionsku titulu, četvrtu u istoriji.

"Naravno, pritisak je bio konstantan i možda je sada malo lakše nakon osvojene titule. Ipak, nećemo stati, bićemo motivisani kao i do sada. Međutim, sada ostaje prostora i za igrače koji su manje igrali i sigurno će neki od njih dobiti priliku u ostalim utakmicama", poručio je Marinović.