Banjaluka dočekala šampione! Baklje i pjesma za fudbalere Borca! (VIDEO)

Autor Goran Arbutina
Pogledajte kako su fudbaleri Borca dočekani noćas poslije pobjede na Koševu i osvajanja nove šampionske titule.

Doček fudbalera Borca poslije osvajanja titule Izvor: MONDO

Banjalučki Borac novi je šampion BIH. Ekipa Vinka Marinovića savladala je Sarajevo na Koševu i matematički obezbijedila titulu prvaka BIH, što je najranije dosad.

Četvrtu titulu prvaka BIH u klupskoj istoriji igrači Borca proslavili su svojim navijačima koji su ih bodrili na Koševu, gdje su i prekinuli izjavu Vinka Marinovića, koji je postao prvi trener sa četiri šampionske titule u Premijer ligi BIH.

Par sati poslije ponoći ekipa Borca vratila se u Banjaluku, gdje je šampione dočekao veliki broj navijača i simpatizera kluba uz pjesmu i baklje.

Pogledajte kako je izgledao doček igrača Borca na Gradskom stadionu u Banjaluci!

Doček fudbalera Borca u Banjaluci
Izvor: MONDO
