"Ne igram zbog Novaka, Rafe i Rodžera": Siner ispisao istoriju, pa svima stavio do znanja šta neće dozvoliti

Italijanski teniser Janik Siner igra nevjerovatnu sezonu, a poslije podviga u Madridu postao je jedini teniser koji je vezao pet masters titula.

Italijanski teniser Janik Siner je jednostavno nezaustavljiv ove sezone. Nakon što je osvojio titule u Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu, podigao je i trofej u Madridu. Prvi reket svijeta neće uzeti pauzu, već će pred Rolan Garos nastupiti i u Rimu gdje ga čeka potencijalni okršaj sa Novakom Đokovićem.

Siner je postao prvi igrač u istoriji koji je vezao pet titula na turnirima iz serije 1000, pošto je prošle godine slavio i u Parizu. Naravno, ovaj veliki uspjeh bio je povod za poređenja sa "velikom trojkom", međutim, Janik smatra da je još uvijek rano za takve priče.

"Da, to mi znači veoma mnogo. Ipak, ne mogu se porediti sa Rafom, Rodžerom ili Novakom. Ono što su oni uradili bilo je impresivno. Ne igram da bih obarao te rekorde, igram zbog sebe, zbog svog tima i porodice. Oni nikada nisu promijenili svoj stav prema meni, to su jednostavni ljudi i sa njima se osjećam sigurno. Kod kuće ne pričamo o tenisu, to je poseban odnos. Sve ove brojke znače, ali iza njih stoje disciplina i ogromna žrtva", rekao je Siner i dodao:

"Postoje dnevne rutine koje niko ne vidi, ja sam prvi koji je spreman svakog jutra. Volim ovaj put i želim da budem najbolja verzija sebe. Ne razmišljam o rekordima. Ono što su drugi uradili, a posebno ono što Novak i dalje radi, zaista je nevjerovatno. Ne mogu da se poredim sa njima", dodao je prvi teniser svijeta.

Sada ga čeka Masters u Rimu gde će imati priliku da nastavi ovaj nevjerovatan niz. Mimo svih očekivanja, šanse za novi trofej bi mogao da mu pokvari Novak Đoković koji je odlučio da mu to bude generalna proba pred Rolan Garos.

"Igrati kod kuće je uvijek posebno. Fizički sam dobro i nema razloga da ne igram u Rimu, ali sada želim da uživam u onome što sam postigao. Ovo je bio dug i zahtevan period, počevši od Indijan Velsa. Srećan sam, ali mi prija i odmor, posebno mentalno. Pritisak je uvijek prisutan, vidjećemo šta dalje."

Uslijedilo je jedno preambiciozno pitanje, da li može da završi sezonu bez poraza? "Ne, nije moguće, ne. Potpuno je nepotrebno pričati o nečem".