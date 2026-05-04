Crvena zvezda se raspituje za MVP-ja Evrokupa? Milionska ponuda je već na stolu

Izraelski mediji prenose da je među zainteresovanima za angažman Džereda Harpera i Crvena zvezda.

Američki bek Džered Harper navodno je na meti Crvene zvezde. Kako prenose izraelski mediji, Hapoel Jerusalim svim snagama pokušava da zadrži MVP-ja Evrokupa i nude mu novi ugovor, ali zbog pritisaka sa strane će morati da pojačaju ponudu.

Izraelci su imali velike ambicije ove sezone, sanjali su plasman u Evroligu, pa ih nesumnjivo čekaju čekaju kadrovske promjene. Harper je privukao veliku pažnju evropskih klubova jer je ove sezone prosječno bilježio 19,5 poena i 5,2 asistencije u prosjeku u Evrokupu i zasluženo ponio priznanje najkorisnijeg igrača.

Prema pisanju izraelskog "Hajoma", tim iz Jerusalima je spremio milionski ugovor za Amerikanca, tačnije, u pitanju je suma od 1.100.000 dolara po sezoni, čime bi navodno Harper bio i te kako zadovoljan. Prošle sezone je produžio ugovor do 2028. godine, ali bolja ponuda nateraće ga da uopšte ne razmatra druge klubove.

Otkud Zvezda u toj priči?

Crvena zvezda se u posljednje vreme dovodi u vezu sa plejmejkerom Hapoela iz Tel Aviva Krisom Džonsom koji je upravo sa Harperom činio udarni tandem u Valensiji. Naravno, sve je to na nivou spekulacija, pa će navodno interesovanje beogradskih crveno-bijelih samo podići cijenu američkom beku.