Partizan dogovorio jedan od najvećih transfera u istoriji: Pala odluka usred krize i borbe za fotelje

Bez obzira na aktuelnu krizu i borbu za prevlast oko toga ko će voditi Partizan od ljeta, klub je odlučio da pazari Dembu Seka iz Torina.

FK Partizan odlučio je da Demba Sek bude prvo ljetno pojačanje. Pozajmljeni fudbaler Torina postaće i zvanično igrač crno-bijelih i to nije uslovljeno izborima i promenama u rukovodstvu, kaoni potencijalnom promjenom trenera Srđana Blagojevića, pošto je u pitanju odluka koja je donesena mnogo ranije.

Usred krize i turbulencija, Partizan je odlučio da aktivira klauzulu u ugovoru Dembe Seka i za njega će platiti dva miliona evra, prenosi "Mozzart Sport". Biće to zapravo jedan od najvećih transfera u istoriji kluba iz Humske.

Prema dostupnim podacima, Partizan je samo još Umara Sadika platio Romi oko dva miliona evra, prosto jer je već znao da će ga prodati za mnogo više u Almeriju, dok se pamte i transferi Sejdube Sume (1,65 miliona evra), pa nedavno Žoaa Grimalda (1,4 miliona), Mateuša Saldanje (1,3), Goha (1,2), kao i nešto stariji Edua i Ljubomira Fejse koji su isto toliko koštali. Jedini još milionski transfer bio je kupovina Takume Asana.

Inače, o mogućnosti kupovine Seka raspravljalo se još zimus, međutim Partizan je morao da bude strpljiv zbog svoje finansijske situacije, kada je prije svega morao da riješi dugove i prođe UEFA monitoring.

Uz "zeleno svjetlo" za učešće u evropskim kvalifikacijama počeo je da razmišlja i o budućnosti, pa je "pazario" Seka.

Kako je igrao Demba Sek?

Krilni napadač iz Senegala ove sezone je jedan od najstandardnijih u dresu Partizana, mada je i kod njega bilo uspona i padova u formi. Kada se podvuče crta, Sek je odigrao 38 utakmica i zabilježio je šest golova i osam asistencija, što je i njegov najbolji učinak u nekoj sezoni od kada se bavi fudbalom.

Vidjećemo da li Partizan planira i njega da "unovči" ovog ljeta nakon kupovine, pošto bi za visokog driblera moglo da bude dosta interesanata u slučaju dobrih kvalifikacija.