Najbolji "paker" ostaje među crveno-plavima: Borac dogovorio produženje ugovora sa Savićem!

Autor Goran Arbutina
Stefan Savić ostaje u banjalučkom Borcu.

Banjalučki Borac osvojio je titulu šampiona BIH, svoju četvrtu u istoriji, a veliki doprinos tome dao je i veznjak Stefan Savić.

Na 32 utakmice Savić je postigao sedam golova, ali i upisao čak 16 asistencija po čemu je ubjedljivo najbolji u Premijer ligi BIH.
S obzirom da mu ugovor s Borcem ističe 30. juna bilo je pitanje da li ćemo Savića i naredne sezone gledati u crveno-plavom dresu, a ta dilema sada je riješena.

Sportski direktor Borca Oliver Jandrić tokom gostovanja u emisiji „Bitno“ na Alternativnoj televiziji potvrdio je da je sa Savićem dogovoren nastavak saradnje.

"Mi smo protekli period iskoristili da produžimo ugovore sa nekim igračima. Kroz naš razgovor i procjenu svih nas zajedno odlučili smo da zadržimo gro ekipe, da produžimo ugovore na vrijeme da ne bismo ulazili u neke krizna situacije.. Sa Stefanom smo načelno dogovorili produženje ugovora. U petak u Banjaluku treba doći čovjek koji se brine o njegovoj karijeri i trebamo to završiti. Imamo još par neriješenih igrača, to ćemo u narednom periodu kroz analizu da vidimo. Sigurno će biti i odlazaka. Ono što je dobro je da ne moramo raditi širu rekonstrukciju ekipe, ne moramo dovoditi veliki broj igrača, tako da ćemo se fokusirati na kvalitet uz miks koji radimo godinama, sa par mladih igrača. Dobra stvar za nas je što smo produžili ugovore sa nociocima, a gledaćemo da osvježimo ekipu sa igračem po svakoj liniji", rekao je Jandrić.

