logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Osjećam se prelijepo!" Prvotimac Borca najbolji fudbaler RS: "Nismo daleko od titule, sve dođe samo od sebe!"

Autor Dragan Šutvić
0

Jedan od predvodnika FK Borac proglašen je za najboljeg fudbalera RS u 2025. godini.

Dan fudbala FS RS nagrađeni izjave Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na tradicionalnoj manifestaciji Dan fudbala RS, koja je u organizaciji FS RS i dnevnog lista Sportski žurnal održana 15. put, nagrađeni su najbolji pojedinci u fudbalu RS u protekloj godini.

Najznačajniju nagradu, za najboljeg fudbalera Republike Srpske, dobio je prvotimac Borca Stefan Savić. Za ovu nagradu još su konkurisali Milan Milanović (Sloga Meridian) i Milan Šikanjić (Laktaši).

"Osjećam se prelijepo. Ovo je lijepa nagrada za svakog fudbalera, ove godine sam je dobio ja. Uvijek gledam da klub i ekipa budu na prvom mjestu kao i sada. Poslije ove dodjele doći će sve samo od sebe", rekao je Savić okupljenim novinarima.

Savić je u tekućoj sezoni uknjižio 14 asistencija, po čemu je najbolji "paker" prvenstva. Jedan je od najzaszlužnijih što su crveno-plavi stigli na korak od ovjere titule, ali još uvijek, za razliku od većine tima, nema ugovor za narednu sezonu.

Da li ćemo Savića gledati i na ljeto, u novim evropskim ispitima?

"Daj Bože, nismo daleko od titule, želimo prvo to da osvojimo, idemo korak po korak."

Najbolji trener u RS u 2025. godini je aktuelni strateg Rudar Prijedora Perica Ognjenović, u konkurenciji Slobodana Starčevića (Laktaši) i Dragana Jeftića (ŽFK Radnik).

"Velika je čast dobiti ovakvu nagradu. Zahvalio bih se stručnom žiriju i ljudima fudbala iz Republike Srpske. Ovo je velika satisfakcija za mene i Fudbalski klub Rudar Prijedor koji je u ne tako idealnim okolnostima uspio da izgradi svoj identitet i da pruži nešto fudbalu BiH i Republike Srpske."

Vunderkind Borca Matej Deket proglašen je za najperspektivnijeg fudbalera RS, nadmašivši ovogodišnju konkurenciju u liku Ognjena Šešlaka (Sloga Meridian) i Božidar Dimitrić (Radnik).

"Ovo je velika čast, a na meni je ogromna odgovornost nakon dobijanja ove nagrade. Biće mi samo motiv za dodatni rad i trud. Želim da se zahvalim klubu i saigračima posebno na pruženoj podršci i povjerenju. Nismo daleko od zacrtanog cilja i idemo po titulu."

(mondo.ba)

Tagovi

Dan fudbala FSRS fudbal Fudbalski savez RS Stefan Savić Matej Deket Perica Ognjenović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC