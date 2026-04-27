"Osjećam se prelijepo!" Prvotimac Borca najbolji fudbaler RS: "Nismo daleko od titule, sve dođe samo od sebe!"

Jedan od predvodnika FK Borac proglašen je za najboljeg fudbalera RS u 2025. godini.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na tradicionalnoj manifestaciji Dan fudbala RS, koja je u organizaciji FS RS i dnevnog lista Sportski žurnal održana 15. put, nagrađeni su najbolji pojedinci u fudbalu RS u protekloj godini.

Najznačajniju nagradu, za najboljeg fudbalera Republike Srpske, dobio je prvotimac Borca Stefan Savić. Za ovu nagradu još su konkurisali Milan Milanović (Sloga Meridian) i Milan Šikanjić (Laktaši).

"Osjećam se prelijepo. Ovo je lijepa nagrada za svakog fudbalera, ove godine sam je dobio ja. Uvijek gledam da klub i ekipa budu na prvom mjestu kao i sada. Poslije ove dodjele doći će sve samo od sebe", rekao je Savić okupljenim novinarima.

Savić je u tekućoj sezoni uknjižio 14 asistencija, po čemu je najbolji "paker" prvenstva. Jedan je od najzaszlužnijih što su crveno-plavi stigli na korak od ovjere titule, ali još uvijek, za razliku od većine tima, nema ugovor za narednu sezonu.

Da li ćemo Savića gledati i na ljeto, u novim evropskim ispitima?

"Daj Bože, nismo daleko od titule, želimo prvo to da osvojimo, idemo korak po korak."

Najbolji trener u RS u 2025. godini je aktuelni strateg Rudar Prijedora Perica Ognjenović, u konkurenciji Slobodana Starčevića (Laktaši) i Dragana Jeftića (ŽFK Radnik).

"Velika je čast dobiti ovakvu nagradu. Zahvalio bih se stručnom žiriju i ljudima fudbala iz Republike Srpske. Ovo je velika satisfakcija za mene i Fudbalski klub Rudar Prijedor koji je u ne tako idealnim okolnostima uspio da izgradi svoj identitet i da pruži nešto fudbalu BiH i Republike Srpske."

Vunderkind Borca Matej Deket proglašen je za najperspektivnijeg fudbalera RS, nadmašivši ovogodišnju konkurenciju u liku Ognjena Šešlaka (Sloga Meridian) i Božidar Dimitrić (Radnik).

"Ovo je velika čast, a na meni je ogromna odgovornost nakon dobijanja ove nagrade. Biće mi samo motiv za dodatni rad i trud. Želim da se zahvalim klubu i saigračima posebno na pruženoj podršci i povjerenju. Nismo daleko od zacrtanog cilja i idemo po titulu."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)