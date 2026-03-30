Održana sjednica Stručnog žirija "Dana fudbala"

U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banjaluci danas je održana prva konstitutivna sjednica Stručnog žirija "Dana fudbala Republike Srpske".
Pod predsjedavanjem Slavka Basare, potpredsjednika ovog tijela (predsjednik Dragiša Ćorsović opravdano odsustvovao), članovi žirija upoznati su sa daljim koracima u donošenju odluka u vezi sa izborom najboljih pojedinaca za 2025. godinu.
Članove žirija pozdravio je Dejan Lukendić, generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske riječima:
"Hvala vam na odzivu i prihvatanju poziva da učestvujete u radu Stručnog žirija izbora najboljih pojedinaca za 2025. godinu. Želim vam srećan rad i nadam se da ćete jednoglasno donositi odluke, vrednujući rezultate i sve činjenice u vezi sa za izborom laureata. Imamo i nemamo dovoljno vremena, ali ne sumnjam da će posao biti odrađen na najbolji mogući način."
Sjednici je prisustvovao i Tomo Marić, počasni predsjednik žirija i idejni tvorac manifestacije "Dan fudbala Republike Srpske."
"Prije svega drago, mi je da vas vidim, neke od članova dugo nisam sreo. Poznajući ozbiljnost kojom ste se rukovodili do sada i profesionalizmom, ne sumnjam da ćete posao da odradite u skladu sa očekivanjima i ozbiljnošću koju nosite radeći za vaše medije. Vi ste najkomepetentniji u odlučivanju jer tokom svih ovih godina majstorski pratite sva dešavanja i bilježite uspjehe na našoj fudbalskoj sceni. Tu sam, uz vas, kao i uvijek, sve što treba, a znate da mogu da pomognem, stojim vam na raspolaganju", istakao je Tomo Marić.
Tradicionalno, 15. izdanje "Dana fudbala Republike Srpske" biće održano u ponedjeljak, 27. aprila 2026. godine u Кoncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci od 14 časova.
Naredna sjednica Stručnog žirija biće održana u petak, 3. aprila 2026. godine na istom mjestu u 12 časova.