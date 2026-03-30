Održana sjednica Stručnog žirija "Dana fudbala"

Bojan Jakovljević
U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banjaluci danas je održana prva konstitutivna sjednica Stručnog žirija "Dana fudbala Republike Srpske".

Stručni žiri 15. Dana fudbala RS Izvor: Promo/FSRS

Pod predsjedavanjem Slavka Basare, potpredsjednika ovog tijela (predsjednik Dragiša Ćorsović opravdano odsustvovao), članovi žirija upoznati su sa daljim koracima u donošenju odluka u vezi sa izborom najboljih pojedinaca za 2025. godinu.

Članove žirija pozdravio je Dejan Lukendić, generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske riječima:

"Hvala vam na odzivu i prihvatanju poziva da učestvujete u radu Stručnog žirija izbora najboljih pojedinaca za 2025. godinu. Želim vam srećan rad i nadam se da ćete jednoglasno donositi odluke, vrednujući rezultate i sve činjenice u vezi sa za izborom laureata. Imamo i nemamo dovoljno vremena, ali ne sumnjam da će posao biti odrađen na najbolji mogući način."

Sjednici je prisustvovao i Tomo Marić, počasni predsjednik žirija i idejni tvorac manifestacije "Dan fudbala Republike Srpske."

"Prije svega drago, mi je da vas vidim, neke od članova dugo nisam sreo. Poznajući ozbiljnost kojom ste se rukovodili do sada i profesionalizmom, ne sumnjam da ćete posao da odradite u skladu sa očekivanjima i ozbiljnošću koju nosite radeći za vaše medije. Vi ste najkomepetentniji u odlučivanju jer tokom svih ovih godina majstorski pratite sva dešavanja i bilježite uspjehe na našoj fudbalskoj sceni. Tu sam, uz vas, kao i uvijek, sve što treba, a znate da mogu da pomognem, stojim vam na raspolaganju", istakao je Tomo Marić.

Tradicionalno, 15. izdanje "Dana fudbala Republike Srpske" biće održano u ponedjeljak, 27. aprila 2026. godine u Кoncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci od 14 časova.

Naredna sjednica Stručnog žirija biće održana u petak, 3. aprila 2026. godine na istom mjestu u 12 časova.

