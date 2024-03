Fudbalski savez Republike Srpske oglasio se saopštenjem povodom brojnih napada na nekadašnje selektore BiH, koji su bili prisutni na "Danu fudbala" i dobili nagrade.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U četvrtak je u Banjaluci održana tradicionalna manifestacija "Dan fudbala" u organizaciji Fudbalskog saveza Republike Srpske i dnevnog lista "Sportski žurnal".

Na svečanosti koja je održana po 13. put, dodijeljene su nagrade najboljima u 2023. godini i zaslužnim pojedincima, a među nagrađenima su i nekadašnji selektori BiH Blaž Slišković i Faruk Hadžibegić.

Sliškoviću je uručena Povelja Ambasador fudbala "Mihailo Andrejević - Andrejka", dok je Hadžibegić dobio je Zlatnu povelju "Miljan Miljanić". Međutim, u javnosti u FBiH digla se prašina po pitanju ne samo njihovog nagrađivanja, već i samog prisustva na manifestaciji FS RS, koji se oglasio saopštenjem, u kojem osuđuje napade na proslavljeni fudbalski dvojac.

Saopštenje Fudbalskog saveza RS prenosimo u potpunosti.

"Fudbalski savez Republike Srpske ne može da podrži niti da se saglasi sa svim onim pojedincima i kolektivitetima, kao i zloupotrebljenim medijima, koji otvoreno promovišu mržnju na fudbalskoj sceni i žele da ugase preostali tračak nadanja u bolje sutra na ovim komplikovanim i tužnim prostorima.

Kao isključivo sportska organizacija promovišemo ljubav, toleranciju, spajanje različitosti i izgradnju prijateljskih i bratskih mostova, jer je fudbal igra čija je to misija i mi je apsolutno razumijemo i podržavamo.

Vidi opis FSRS osudio napade na Sliškovića i Hadžibegića: Ne želimo da liječimo bolesne umove koji žive u vremenu okupanom u krvi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 25 25 / 25

Najoštrije osuđujemo sve napade koji dolaze na adrese Faruka Hadžibegića i Blaža Sliškovića, nekadašnjih selektora, kao i čelnika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a stižu uoči najvažnije utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u posljednjoj deceniji. Hadžibegić i Slišković su dokazani i osvjedočeni ljudi fudbala i na manifestaciji 'Dan fudbala Republike Srpske' nagrađeni su zasluženo, za sve ono što su ovoj magičnoj igri dali i doprinijeli u njenoj afirmaciji i popularizaciji.

Zar imena Miljana Miljanića i Mihaila Andrejevića Andrejke, vizionara fudbalske igre, reformatora i ljudi koji su imali viziju, mogu da budu sporna za bilo koga?

Kao organizacija ne želimo da se bavimo liječenjem bolesnih umova i onih koji žive u vremenu kada se na ovim prostorima sve rušilo i kršilo, bilo okupano u krvi. Apelujemo na sve ljude dobre volje i organizacije koje drže do svog integriteta i autoriteta da se javno oglase i osude mržnju patoloških bolesnika posijanu na fudbalskim terenima.

Faruk Hadžibegić i Blaž Slišković su zadužili ovdašnji fudbal i kao igrači i kao selektori i umjesto da im se radujemo, podržimo ih i nagradimo za sve ono što su uradili za našu djecu, retrogradne snage, sa primjesama šovinizma, pokušavaju da omalovaže sve ono dobro i lijepo što fudbal i pojedinci u njemu nose sa sobom – otvoreno srce i čistu dušu!

Vidi opis FSRS osudio napade na Sliškovića i Hadžibegića: Ne želimo da liječimo bolesne umove koji žive u vremenu okupanom u krvi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 17 17 / 17

Podsjećanja radi, prvi dobitnik nagrade Zlatna povelja 'Miljan Miljanić' na svečanosti “Dan fudbala Republike Srpske” bio je Safet Sušić, prvi i jedini selektor koji je odveo reprezentaciju Bosne i Hercegovine na jedno veliko takmičenje, Svjetsko prvenstvo u Brazil 2014. godine. U Banjaluci je dobio ovacije i čestitke jer svečanost proglašenja najboljih i organizujemo s ciljem odavanja priznanja zaslužnim igračima, trenerima i fudbalskim radnicima. Je li problem, možda, što je ta izvorna ideja potekla iz Banjaluke, sportskog grada?

Fudbal je, vjerujemo u to, a i znamo, mogo jači od bilo kakve promocije mržnje koje na ovim prostorima nikada nije nedostajalo, a one koji mrze javno pitamo: šta je suština vašeg djelovanja i koji su to vaši postavljeni ciljevi protiv ljubavi, tolerancije, spajanja različitosti i izgradnje mostova prijateljstva i bratstva?

Gospodo, skočili ste u vlastitu sramotu jer od mržnje ni trezveno ne možete da rezonujete ono što je normalno, ili bi bar trebalo da bude.

Faruk Hadžibegić i Blaž Slišković uvijek će da budu rado viđeni gosti u Banjaluci i u Fudbalskom savezu Republike Srpske kao osvjedočeni ljudi fudbala i neko ko je zadužio ovu igru, ali i bivši igrački idoli brojnih generacija. Oni koji negiraju Hadžibegića i Sliškovića trebalo bi dobro da razmisle o svom identitetu i mračnom umu. Nemamo namjeru da liječimo bolesne sujete, ili čak i nešto mnogo gore od toga…

Fudbal će uvijek pobijediti sve gluposti kao što je uvijek to i radio!", napisali su iz FS RS.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)