Vico Zeljković o baražu: "Period turbulencije je iza, sigurno da šansa postoji"

Predsjednik FS BiH i FS RS komentarisao je današnji mansifestaciju Dani fudbala RS, kao i predstojeću utakmicu baraža.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Danas je u Banjaluci održana tradicionalna manifestacija Dani fudbala RS koju zajedničkim snagama organizuju Fudbalski savez RS i dnevni list "Sportski žurnal".

Manifestacija je okupila mnoga poznata imena iz domaćeg fudbala, a prisustan je bio i predsjednik FS RS i FS BiH Vico Zeljković.

Prvi čovjek bh. fudbala izrazio je zadovoljstvo današnjim događajem te je poručio kako će se FS RS i u budućnosti truditi da radi organizaciju na što bolji način

„Možemo biti zadovoljni današnjom manifestacijom, imali smo dobre goste i poznata imena. Potrudili smo se da nastavimo tradiciju koja je pokazala da se radi o jednoj dobroj manifestaciji, koja je vođena fudbalom. Mi ćemo nastaviti i da u budućnosti da radimo organizaciju na što bolji način i da u Banjaluci okupimo region kao što smo i danas uradili“, rekao je Zeljković.

Među prisutnima na današnjem događaju našao se i potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović koji je potvrdio da će Fudbalski savez Srbije pomoći FS RS sa milion KM. Zeljković je iskoristio priliku da mu se javno zahvali.

„Prioritete FS RS je da se baziramo na razvoju infrastrukture što smo pokazali i u prethodnom periodu. Nastavićemo da se baziramo na tome. Koristim priliku da se javno zahvalim gospodinu Nedimoviću i Fudbalskom savezu Srbije koji je odlučio da pomogne oko projekta i donirati milion KM. Moram da napomenem da mi radimo devet terena sa hibridnom travom širom Republike Srpske. Prva dva, u Laktašima i Banjaluci, smo već završili i ove godine se očekuje nastavka tog projekta“, dodao je Zeljković.

Neizostavna su bila pitanja vezana i za baraž utakmicu „zmajeva“ koji će 21. marta igrati protiv Ukrajine u Zenici.

„Što se tiče reprezentacije, neki period turbulencije je iza. Nije to bilo onako kako je bilo zamišljeno, puno je tu različitih faktora, na neke stvari mi jednostvno ne možemo da utičemo i ne želimo da se bavimo nekim stvarimo koje izlaze iz okvira fudbala, mislim da su one svima jasne i vidljive šta se dešavalo. Kao što je rekao selektor, sigurno da šansa postoji. Ukrajina jeste u top 10 reprezentacija u Evropi ako gledamo igrače, ali sigurno da šansa postoji pogotovo jer se igra jedna utakmica. Mi u tu utakmicu ulazimo pozitivno i sa nadom da možemo doći do dobrog rezultata. Činjenica je da je Bosna i Hercegovina nikad u svojoj istoriji nije bila na Evropskom prvenstvu. Čak ni generacija koja je bila na Svjetskom prvenstvu 2014. godine, nije uspjela da se plasira na EP“, rekao je Zeljković pa dodao:

„Nisu to nikakva opravdanja unapred, mi ćemo pokušati da dobijemo tu utakmicu. Ako dobijemo tu utakmica, ima i druga. Mi ćemo ući mirne glave i nećemo dopustiti da se neke stvari, koje su se već počele događati, imaju neki negativan uticaj na nas. Igrači će imati svu podršku pa šta bude.“