"Zvezda je oštećena zbog košarkaških klubova": Terzić kaže da Evroliga nikog ne zanima

Crvena zvezda ima pomoć države, ali daleko manju nego Partizan, kaže generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić.

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić nakon još jedne uspješne sezone crveno-bijelih analizirao je finansijsku situaciju u kojoj se klub nalazi. Po njegovim rečima, košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan ne mogu da privuku publiku jer evropska košarka ne zanima širu javnost, a fudbalski klub Partizan od države je dobio gotovo 25 miliona evra više!

Zvezdan Terzić je iznio u javnost podatke o prihodima, prihodima iz inostranstva, plaćenom porezu i glavnim izvorima novca kada je riječ o Crvenoj zvezdi. Računica kaže da je Zvezda za 11 godina prihodovala čak 450 miliona evra, najveći dio iz inostranstva, a da će i u godinama koje slijede biti takva situacija.

"Mi smo za ovih 11 godina od države Srbije dobili 17 miliona evra ili 1.600.000 evra po godini, a u budžet Republike Srbije smo uplatili 58 miliona evra. Ja ne znam da li postoji neka firma u Srbiji koja ostvaruje ovolike prilive iz inostranstva. Dakle, mi smo za 11 godina imali prihod od 450 miliona evra, od toga 362 miliona evra su nam prihodi iz inostranstva. Ponavljam, ne znam da li neka kompanija u Srbiji je za 10 godina unela 362 miliona evra u Republiku Srbiju i platila porez u budžet Republike Srbije - 58 miliona evra. Tako da smo jako ponosni na sve uspjehe koje smo ostvarili, ne samo sportske, nego i poslovne i finansijske. Crvena zvezda se osposobila kao jedan sistem koji može sam da funkcioniše na tržištu. Nama su glavni izvori prihoda UEFA bonusi i transferi igrača. Samo ta dva izvora donose preko 70 odsto. I mislim da ovaj zamajac koji je uhvatila Crvena zvezda i u našem srednjoročnom petogodišnjem planu, projektovao je da svake godine pravimo između 70 i 100 miliona evra", rekao je Zvezdan Terzić za "Sportal".

Terzić ne krije da je država finanijski pomogla Crvenoj zvezdi, ali ističe da je to u znatno manjoj mjeri nego ostalim timovima.

"Dobili smo od države 17 miliona evra. To je milion i 600 hiljada evra godišnje. Znači, to je 2 odsto u našem budžetu", rekao je Terzić i zatim pomenuo Partizan:

"Drago mi je da im država pomaže i drago mi je da su javno objavili da su u posljednjih pet godina dobili 41 milion evra od države, za razliku od Crvene zvezde koja je za 11 godina dobila 17 miliona evra. Znači, mnogo, mnogo manje. Ali, drago mi je. i treba da im pomaže država, a vidim i da u svakom obraćanju oni to i govore. Ne kriju ljudi u Partizanu i u nekim planovima za period koji je pred njima, govore da mnogo očekuju od države".

Već nekoliko puta je Zvezdan Terzić u javnim nastupima isticao da evropska košarka nije profitabilna i da čak ni najbolji klubovi na kontinentu ne mogu samostalno da zarađuju pare, a ovog puta je bio i konkretniji. Po riječima generalnog direktora Crvene zvezde - košarka u Evropi nikoga ne interesuje!

"Crvena zvezda igrajući Ligu šampiona ne samo što dobije 35 miliona evra i unese ih u Srbiju, nego je rejting gledanosti utakmica crveno-bijelih širom Evrope ogroman i to nema cijenu kakvu promociju klub radi za Republiku Srbiju. U košarci, kada igrate Evroligu, ne da ne dobijete 35 miliona evra, već morate da platite 700 hiljada ili 1,5 miliona evra da igrate. Košarka u evropskim okvirima nikoga ne interesuje, televizijski šer je nikakav. Prije nekoliko dana sam bio u Madridu i pričao sa dečkom iz marketinga koji tamo živi i koji kaže da kada se igra košarkaška utakmica Real Madrida i Barselone gledanost je 150 hiljada ljudi, dok je gledanost fudbalske utakmice ovih timova 10 miliona ljudi. Shodno šeru od televizijskih prava, pravi se finansijski kolač", rekao je Terzić za "Maxbet Sport".

O Terzićevoj analizi situacije u košarkaškim krugovima prvi se oglasio Ostoja Mijailović, koji je iznio u javnost pojedine detalje Partizanovog načina rada tokom prethodnih godina. Dok predsjednik Košarkaškog kluba Partizan tvrdi da je ulaganje u evropsku košarku isplativo, Terzić govori drugačije.

"Fudbalskom klubu Crvena zvezda niko nije poklonio ovaj veliki novac, ona ga je zaradila, fudbal ima svog konačnog korisnika koji hoće da plati da gleda Crvenu zvezdu. Tako UEFA dijeli dio kolača svim učesnicima. U košarci nema Evroliga odakle da da. To nikoga u Evropi ne zanima. To je tržište, zakon ponude i tražnje. To nije na adekvatan način preslikano u državi Srbiji gdje košarkaški klubovi ne reprezentuju na pravi način Republiku Srbiju jer gledanost mečeva Crvene zvezde i Partizana je veoma mala u evropskim okvirima. Neka kažu kolika je gledanost utakmica Evrolige u Evropi. Kolika je gledanost utakmica u Ligi šampiona, pa i Crvene zvezde.Zato mislim da se to na pravi način ne vrijednuje i da je FK Crvena zvezda jako oštećen zbog košarkaških klubova Crvena zvezda i Partizan jer uzimaju ogroman dio kolača od države. Moje je kao prvog čovjeka kluba da ovo narod zna, a ne tražimo novac od države", dodao je generalni direktor FK Crvena zvezda u istom intervjuu.

