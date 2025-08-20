logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši omladinac banjalučkog Borca iz Čukaričkog prešao u Radnički!

Bivši omladinac banjalučkog Borca iz Čukaričkog prešao u Radnički!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Kadetski reprezentativac BIH Jovan Ćulum preselio se u Niš.

Jovan Ćulum iz Čukaričkog prešao u Radnički Niš Izvor: nfsbih.ba

Nekadašnji član omladinskih selekcija banjalučkog Borca Jovan Ćulum promijenio je klub i u budućnosti će nastupati za Radnički iz Niša.

Kadetski reprezentativac BiH posljednjih sedam mjeseci bio je član Čukaričkog, ali je odlučio da promijeni sredinu i priključi se omladinskim selekcijama Radničkog iz Niša.

Talentovani desni bek, koji može da igra i na poziciji štopera, pa i lijevog beka, svoje prve korake napravio je u banjalučkom Borcu, nakon čega je kratko bio član i Respekta.

Nakon igranja za U15 i U16 selekciju BIH Ćulum nastupa za kadetsku (U17) reprezentaciju BIH, za koju je upisao pet nastupa.

Tagovi

FK Radnički Niš fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC