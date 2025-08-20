Bivši omladinac banjalučkog Borca iz Čukaričkog prešao u Radnički!

Kadetski reprezentativac BIH Jovan Ćulum preselio se u Niš.

Izvor: nfsbih.ba

Nekadašnji član omladinskih selekcija banjalučkog Borca Jovan Ćulum promijenio je klub i u budućnosti će nastupati za Radnički iz Niša.

Kadetski reprezentativac BiH posljednjih sedam mjeseci bio je član Čukaričkog, ali je odlučio da promijeni sredinu i priključi se omladinskim selekcijama Radničkog iz Niša.

Talentovani desni bek, koji može da igra i na poziciji štopera, pa i lijevog beka, svoje prve korake napravio je u banjalučkom Borcu, nakon čega je kratko bio član i Respekta.

Nakon igranja za U15 i U16 selekciju BIH Ćulum nastupa za kadetsku (U17) reprezentaciju BIH, za koju je upisao pet nastupa.