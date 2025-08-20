Nova promjena u ABA 2 ligi – Teodo odustao, igra Primorje!

Primorje 1945 iz Herceg novog je novi učesnik ABA 2 lige.

Izvor: ABA liga

Mjesec dana nakon obavljenog žrijeba kojim smo dobili i raspored nove sezone u ABA 2 ligi – nova promjena.

KK Teodo iz Tivta odustao je od takmičenja i umjesto njega igraće ekipa Primorje 1945 iz Herceg Novi.

"Teodo je obavijestio ligu da zbog organizacionih i finansijskih problema ne može da učestvuje u ABA 2 ligi u sezoni 2025/26. Njegovo mjesto zauzeće veomo ambiciozno Primorje 1945 iz Herceg Novog", saopšteno je iz ABA 2 lige.

Navedemo je da će raspored za novu sezoni ostati isti, što znači da će novi učesnik Primorje 1945 igrati protiv svih predstavnika BIH.

Prrema važećem rasporedu Primorje 1945 će 4. novembra dočekati Široki, 24. Decembra gostovaće tuzlanskoj Slobodi, potom će 20. januara dočekati banjalučki Borac. Primorje će 4. februara biti domaćin Jahorini Pale, a 5. marta gostovaće kod Igokee Student.