Srbija slavila poslije velike drame: Kecmanović i Latinović izvojevali najvažniju pobjedu

Jako važna pobjeda srpske selekcije u Nišu, nastavljaju misiju u Dejvis kupu.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Teniska reprezentacija Srbije "ovjerila" je pobjedu protiv selekcije Litvanije u okviru Svjetske grupe 1 Dejvis kupa. Izabranici Viktora Troickog su u subotu slavili u oba singl meča, da bi se danas Miomir Kecmanović i Stefan Latinović propisno namučili da završe posao i obezbijede nastavak takmičenja za Zavšni turnir.

Rivali su im bili Gaubas i Butvilas koji su imali znatno više iskustva u dubl konkurenciji, pošto od djetinjstva igraju zajedno, dok su srpski predstavnici po prvi put u ovakvoj situaciji. Poslije velike borbe u tri seta u Nišu, uspjeli su da zabilježe trijumf sa 7:6, 3:6, 6:3.

Vidjelo se nisu najbolje uigrani, nije ih najbolje služio servis u prvom setu, ali su uspjeli da slave poslije velike borbe i taj-brejka. U nastavku se sve zakomplikovalo, Litvanci su brzo napravili brejk, poveli sa 5:1, prije svega zahvaljujući neiznuđenim greškama srpskih reprezentativaca. Uspjeli su koliko-toliko da poprave utisak, međutim olako su propuštali šanse za eventualni povratak i na kraju prepustili drugi set rivalu 6:3.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

U trećem odlučujućem setu smo gledali veliku dramu, a onda je Miomir Kecmanović konačno zaigrao kako umije i donio im brejk u osmom gemu. Stefan Latinović je snažnim udarcem ovjerio pobjedu i konačan rezultat je 3:0.

Srbija ovog puta nije mogla da računa na najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića i po prvi put poslije 10 godina su pali ispod 20. mjesta na rang listi reprezentacija. Ova ubjedljiva pobjeda protiv Litvanaca svakako obećava, nakon neuspjeha pritiv Čilea u februaru.

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(MONDO)