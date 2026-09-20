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BiH osigurala pobjedu u Dejvis kupu: Mirza Bašić i Nerman Fatić donijeli odlučujući poen

BiH osigurala pobjedu u Dejvis kupu: Mirza Bašić i Nerman Fatić donijeli odlučujući poen

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu u duelu Druge svjetske grupe Dejvis kupa protiv selekcije Južne Afrike.

Nerman Fatić i mirza Bašić za 3:0 protiv Južne Afrike Izvor: X - screenshot

Nakon prvog dana, “zmajevi” su vodili 2:0, a u nedjelju je dubl u sastavu Mirza Bašić i Nerman Fatić donio treći poen poslije pobjede nad južnoafričkim dublom (Alvande Bekli i Filip Hening) rezultatom 6:4, 6:4.

Trijumfom Bašića i Fatića bh. selekcija povela je s nedostižnih 3:0 u ukupnom skoru, čime je pitanje pobjednika zvanično riješeno, pa preostali pojedinačni mečevi neće imati takmičarski značaj.

Ovim rezultatom reprezentacija BiH izborila je plasman u narednu fazu takmičenja, pa će se u februaru naredne godine boriti za ulazak u Prvu svjetsku diviziju Dejvis kupa.

(MONDO)

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Tagovi

Nerman Fatić Mirza Bašić Dejvis Kup

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