Lana Virc osvojila evropsko zlato za Srbiju u tenisu

Lana Virc je ove godine po drugi put uspela da osvoji Evropsko prvenstvo. Nakon zlata u timskoj konkurenciji sada je osvojila i zlato u singlu.

Izvor: MN PRESS

Lana Virc je Srbiji donijela još jedno zlato! Ona je postala prvakinja Evrope u singlu do 18 godina. Na Evropskom prvenstvu u Austriji savladala je Slovakinju Klali Supovu poslije velike borbe 4:6, 6:7, 6:2!

Prije dvije godine je ona proglašena za najbolju teniserku Evrope do 16 godina, a ove sezone joj je ovo drugo zlato za Srbiju. Zajedno sa Anastasijom Cvetković i Dušicom Popovski uspjela je da osvoji i ekipno Evropsko prvenstvo.

"Osjećaj je fantastičan, ovo je uspjeh postignut posljednji put prije 12 godina, što je davno bilo. Srećna sam što sam dio ekipe i što sam doprinijela uspjehu. Ja se nadam da ćemo nas tri jednom zajedno zaigrati za Srbiju i da ćemo možda osvojiti neku medalju. Zlatnu ako je moguće", sa širokim osmijehom je rekla Lana tada za MONDO po povratku u Beograd.

Šta čekamo od srpske šampionke?

Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO

"Moji ciljevi su top 50 na rang listi. Maštam i o osvajanju grend slema naravno, svi imamo isti san. Omiljeni mi je Vimbldon. Moji idoli? Kod teniserki Ešli Barti, kod muškaraca Novak Đoković. Stil igre je takav da volim da mijenjam ritam i u tome uživam, da sam opuštena na terenu, da igram svoj stil. Najviše volim slajs, više volim bekhend od forhenda. Drop-šot obožavam", rekla je za MONDO Lana Virc.

(MONDO)

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