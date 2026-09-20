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Nemanja Bilbija obara rekord Slobodana Santrača!

Nemanja Bilbija obara rekord Slobodana Santrača!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Najveće golgetersko ime nekadašnje Jugoslavije ozbiljno je ugrozio napadač Zrinjskog Nemanja Bilbija.

Nemanja Bilbija obara rekord Slobodana Santrača! Izvor: Facebook/ HŠKZrinjski

Pogotkom u subotnjem mostarskom derbiju, kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija (35) dodatno je potvrdio status vrhunskog strelca čiji uspjesi imaju izuzetnu težinu i u regionalnom kontekstu.

Gol Banjalučanina, koji je postao legenda mostarskog kluba, u 12. Minutu susreta sa Veležom bio je njegov 200. gol u Premijer ligi Bosne i Hercegovine što je nedostižno za sve ostale golgetere u ligama iz nekadašnje Jugoslavije.

Prema zvaničnim podacima “Transfermarkta”, najbliži Bilbiji je Besart Ibraimi iz Sjeverne Makedonije sa 172 pogotka, potom slijedi Markos Tavares sa 159 iz prvenstva Slovenije, na trećem mjestu je Žarko Korać sa 149 golova u Crnoj Gori, dok je četvrti Davor Vugrinec sa 145 golova u Hrvatskoj.

Petu poziciju drži napadač Crvene zvezde Aleksandar Katai sa 139 pogodaka u Superligi Srbije.

Popularni "Sani" karijeru je počeo u Takovu iz Gornjeg Milanovca. Sa 16 godina je prešao u valjevski Metalac, a u OFK Beograd je stigao 1965 i u njemu se proslavio.
Izvor: MN PRESS

Jedini, koji je dao više golova od Bilbije je legendarni golgeter šampionata Jugoslavije Slobodan Santrač, koji je postigao 218 pogodaka.

Ako Bilbija nastavi da rešeta mreže kao što je navikao ljubitelje fudbala u BiH, onda sigurno do kraja ove sezone može da postane apsolutni kralj strijelaca u nekadašnjoj zajedničkoj državi.

(MONDO)

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Tagovi

Nemanja Bilbija Slobodan Santrač HŠK Zrinjski

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