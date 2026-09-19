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Zrinjski slavio u mostarskom derbiju: Rožman i Ivančić složni - pobjeda nad Veležom najbolji odgovor za poraz od Borca

Zrinjski slavio u mostarskom derbiju: Rožman i Ivančić složni - pobjeda nad Veležom najbolji odgovor za poraz od Borca

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Zrinjskog savladali su Velež rezultatom 2:0 u derbiju 8. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Pobjedom u gradskom okršaju "plemići" su se ekspresno vratili na pobjednički kolosijek i upisali sedmi trijumf u osam odigranih prvenstvenih susreta.

Zrinjski Velež izjave Antonio Ivančić Simon Rožman Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Junak pobjede bio je Antonio Ivančić, koji je upisao asistenciju kod prvog gola Nemanje Bilbije te sam postigao drugi pogodak na derbiju Mostara (2:0).

"Sigurno da mi je drago. Nisam dao gol već duže vrijeme, tako da sam sretan što sam u derbiju učestvovao kod oba pogotka. Najvažnije mi je da smo pobijedili i pokazali karakter te se vratili nakon prošle utakmice koju smo izgubili (od Borca u Banjaluci). Mislim da prava ekipa uvijek dobro reaguje poslije poraza, a mi smo pokazali da jesmo prava ekipa. Potpuno smo kontrolisali utakmicu skoro svih 90 minuta”, istakao je Ivančić, dodavši da se raduje predstojećem odmoru prije nastavka prvenstvenih izazova.

Zadovoljstvo zbog reakcije ekipe nakon prethodnog poraza u Banjaluci nije skrivao ni šef stručnog štaba Simon Rožman, naglasivši da je tim imao i neplaniranih kadrovskih problema uoči same utakmice.

"Čestitke dečkima, svaka čast. Uvijek je najbolji lijek za prošli poraz - pobjeda. Vidjeli smo da smo bili u grču, gradski derbi je uvijek takav i nismo bili opušteni koliko smo željeli. Ipak, mislim da smo bili dovoljno organizovani. Nismo bili u top izdanju, ali smo napravili rezultat. Uoči meča smo imali problema sa virozom, četiri igrača su nam otpala na posljednjem treningu, ali svi koji su dobili šansu napravili su dobar posao", poručio je Rožman, uz posebnu zahvalu navijačima na odličnom ambijentu.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Sada slijedi reprezentativna pauza, ali za stručni štab i ekipu Zrinjskog odmora gotovo da neće niti biti.

"Imamo dosta raznolik ritam - očekuje nas memorijalni turnir u Bijeljini, a potom i Superkup, tako da smo praktički bez pauze. Bićemo u istom ritmu sve tri sedmice, a nakon toga nas čeka gostovanje kod Sloge. To je otprilike naš plan za naredni period", zaključio je trener Zrinjskog.

(MONDO)

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Tagovi

HŠK Zrinjski FK Velež Premijer liga BiH

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