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Tabela Superlige poslije novog kiksa Partizana: Pogledajte gdje će crno-bijeli dočekati pauzu

Tabela Superlige poslije novog kiksa Partizana: Pogledajte gdje će crno-bijeli dočekati pauzu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Poslije još jednog kiksa u Superligi, Partizan je i dalje u zoni ispadanja. Crno-bijeli su bod iza mjesta koje garantuje opstanak u ligi.

Tabela Superlige Srbije poslije novog kiksa Partizana Izvor: SofaScore/printscreen/MN Press

Pravi vatromet viđen je u Superligi Srbije na dva meča koja su počela u nedjelju od 19 časova, a nakon tih utakmica OFK Beograd je ostap ispred Partizana na tabeli Superlige. To znači da su crno-bijeli i nakon 10 kola u zoni ispadanja.

Fudbaleri Partizana odigrali su neriješeno 4:4 (3:1) u Surdulici na meču u kome je tim Saše Ilića poslije isključenja Milana Vukotića ostao sa igračem manje u 35. minutu, dok je Radnički iz Kragujevca u nevjerovatnom meču savladao OFK Beograd 5:2 (2:2).

Tako je Partizan ostao u zoni ispadanja, a OFK Beograd na bod iznad nje. Na samom dnu tabele nalazi se Zemun koji takođe prijeti timovima iznad sebe, pošto je od dolaska novog trenera Đorđija Mojsova vezao dva remija i došao do tri boda. Ipak, za sada su oni ubjedljivo posljednji.

Kakvo je stanje na tabeli?

Nakon remija Vojvodine sa IMT-om, Crvena zvezda se osamila na vrhu tabele sa 25 bodova, dok su "lale" druge sa 22 boda. Radnički Feđe Dudića uspio je pobjedom u goleadi na Karaburmi da dođe do trećeg mjesta sa 17 bodova, dok je iza IMT. Radnik iz Surdulice je imao šansu da prestigne IMT, ali je remizirao. Posljednji tim koji ima mjesto u plej-ofu je sa 13 bodova Novi Pazar, koliko ima i sedma Mladost.

Na dnu je Zemun sa tri boda, a onda slijede Mačva, Radnički Niš i Partizan sa osam bodova. Devet bodova kao prvi tim van crvene zone ima OFK Beograd, a zatim slijede Čukarički i Železničar sa po 11 bodova.

Pogledajte tabelu:



Standings provided by Sofascore

Sada čekamo nastavak 10. kola i mečeve u nedjelju gdje će se sastati Mačva i Mladost, Crvena zvezda i Radnički Niš, kao i Železničar iz Pančeva i Čukarički, a onda nas čeka velika pauza. Naredne utakmice u Superligi na programu su tek 10. oktobra.

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Tagovi

Superliga Srbije FK Partizan

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