Partizanovom haosu nema kraja, 4:4 protiv Radnika: Saša Ilić zanijemio kraj aut-linije

Partizan odigrao 4:4 protiv Radnika u Surdulici, spasivši se poraza nakon što je gubio 1:3 i 3:4. Nedisciplina isključenog Milana Vukotića i katastrofalne reakcije odbrane protiv motivisanog domaćina. Demba Sek i Sidni Lima spriječili poraz Beograđana.

Izvor: MN PRESS

Radnik Surdulica - Partizan 4:4 (3:1). Tim Saše Ilića izbjegao je poraz na jugu Srbije gdje je gubio 1:3 i 3:4 i uspio da izbori bod, koji mu ni za šta neće biti dovoljan dok mu uveliko gori pod nogama.

Iako je Erik Kojzek brzo donio prednost Beograđanima 1:0, ostali su potpuno bez odgovora na uzastopne napade Radnika, motivisanog da pobijedi i da pokaže da zna ofanzivno da igra fudbal. Dok su se nizali golovi Surduličana do poluvremena, Milan Vukotić je napravio skandal i dobio crveni karton zbog svađe sa sudijom Srđanom Jovanovićem.

Crnogorac je ostavio crno-bijele sa igračem manje, a katastrofalna igra i reakcije odbrane ostavile su Sašu Ilića bez teksta. Odobrovoljio ga je koliko-toliko Demba Sek odličnom napadačkom sekvencom početkom drugog poluvremena, donio je Partizanu izjednačenje golom i asistencijom za 3:3, a onda su oba tima pogodila po još jednom, za konačnih 4:4.

Večeras odlični Vukašin Bogdanović vratio je prednost Radniku svojim drugim golom za 4:3 u 64. minutu, ali je tačku na meč ipak stavio Sidni Lima. Novi štoper Partizana odlično je reagovao u petercu na odbijenu loptu i poslao je u mrežu iza Radojičića. Ispostavilo se da je u tom 73. minutu postavio konačan rezultat, iako su do kraja meča i jedni i drugi imali još prilika da pobijede.

Žaliće i jedni i drugi poslije ovog meča, kao što će imati i razlog da budu zadovoljni zbog borbenosti i neodustajanja.

(MONDO)