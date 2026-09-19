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Fudbaler iz BiH udario avion na aerodromu u Minhenu: Bivši kapiten Ključa teško povrijeđen

Fudbaler iz BiH udario avion na aerodromu u Minhenu: Bivši kapiten Ključa teško povrijeđen

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Teška nesreća fudbalera iz BiH na minhenskom aerodromu

Bivši kapiten Ključa udario u avion Izvor: MONDO

Teška nesreća dogodila se u subotu, 19. septembra, u ranim jutarnjim satima na aerodromu u Minhenu, kada je vozilo kompanije za čišćenje udarilo u parkirani putnički avion, a potom i u putničke stepenice. Kako saznaje portal "GPMaljevac.com", za volanom automobila bio je H. B. iz Ključa, nekadašnji kapiten NK Ključ i dugogodišnji fudbaler. On je nakon odlaska u Njemačku nastavio da se bavi fudbalom.

Prema informacijama njemačke policije, nesreća se dogodila oko tri sata ujutru, u dijelu aerodroma koji nije otvoren za javni saobraćaj. Vozilo je najprije udarilo u motor parkiranog aviona, a potom i u putničke stepenice. U avionu u tom trenutku nije bilo putnika.

H. B. je u sudaru zadobio teške povrede i helikopterom je hitno prevezen u jednu od minhenskih klinika. Policija zasad nije saopštila detalje o njegovom zdravstvenom stanju.

Kako je došlo do nesreće?

Istražitelji provjeravaju sve okolnosti incidenta, a jedna od mogućnosti je da je vozač neposredno prije sudara imao zdravstvenih problema. Ta pretpostavka, međutim, još nije potvrđena kao uzrok nesreće.

Državno tužilaštvo u Landshutu naložilo je saobraćajno-analitičko vještačenje, dok je istragu preuzela Policijska inspekcija aerodroma Minhen.

U incidentu, prema dosadašnjim informacijama, niko drugi nije bio ugrožen, a nesreća nije uticala na redovno odvijanje avionskog saobraćaja.

Povrijeđeni bio kapiten NK Ključ

H. B. je poznato ime ljubiteljima fudbala u Ključu. Godinama je nosio dres NK Ključ, za koji je nastupao i u Drugoj ligi Federacije BiH, a potom je igrao i za NK Podgrmeč. Poslije odlaska u Njemačku nije prestao da igra fudbal. Prema podacima njemačkih fudbalskih baza, posljednjih sezona nastupao je za Spfrd BIH München, za koji je uspijevao da se upiše i u strijelce.

U novembru 2025. godine bio je strijelac u pobjedi svog tima protiv MTV Minhen II.

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Tagovi

saobraćajna nesreća fudbaleri

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