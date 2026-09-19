Real se revanširao Olimpijakosu! Madriđani u finalu Supekupa Evrolige nadigrali crveno-bijele!

Real Madrid osvojio Superkup Evrolige pobjedom nad Olimpijakosom rezultatom 93:89 u uzbudljivoj utakmici.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Real Madrida osvojili su premijerni Superkup Evrolige, pošto su u Abu Dabiju savladali Olimpijakos rezultatom 93:89.

Real je do trofeja stigao poslije zanimljive i neizvjesne utakmice, u kojoj je Olimpijakos imao svoje periode dobre igre, ali je madridski tim u završnici pronašao način da prelomi meč.

SUPERCUP CHAMPIONS @RMBaloncestobecome the first-ever Euroleague Basketball SuperCup champions! ⚪️



Another piece of silverware for the most decorated EuroLeauge team!pic.twitter.com/0izgguOnLo — EuroLeague (@EuroLeague)September 19, 2026

Timoti Luvavu bio je najefikasniji u pobjedničkom sastavu sa 12 poena, dok je važnu ulogu u odlučujućim momentima imao Andrez Feliz, koji je utakmicu završio sa 11 poena.

Fakundo Kampaco je uz sedam poena upisao i devet asistencija, dok je Olimpijakos predvodio Saša Vezenkov sa 22 poena.