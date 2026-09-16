Jabusele o tuči koja je upropastila Partizan: "Priznajem da sam pogriješio"

Novi košarkaš Pantinaikosa Geršon Jabusele prisjetio se sezone u kojoj je Real Madrid pobijedio Partizan u plej-ofu Evrolige.

Izvor: Screenshot/YouTube/@ESPN

Utakmica iz plej-ofa Evrolige i dalje je rana navijačima Partizana. Susret u kojem su crno-bijeli imali 2:0 protiv Real Madrida i tuča koja je izbila u Španiji u potpunosti je upropastila Parni valjak. Nekoliko godina kasnije glavni učesnik incidenta se oglasio. Geršon Jabusele sad će sarađivati sa Željkom Obradovićem u Panatinaikosu, a prije nekoliko godina bili su na suprotnim stranama.

"Mediji mogu da se vraćaju na tu temu koliko god žele, ali ja sa trenerom Obradovićem nikada nisam razgovarao o tome. Šta god da se desilo ranije, desilo se i to je sada iza nas", rekao je Jabusele.

Prema mišljenju navijača, a i dobrog dijela igrača Parnog valjka, Partizan je u toj sezoni igrao vjerovatno i najbolju košarku u Evropi, ali i u modernoj istoriji kluba. Međutim, crno-bijeli su ostali van Fajnal-fora, a sve zbog suspenzije važnih igrača i potom preokreta u Beogradu.

"Naravno da nisam ponosan na ono što se dogodilo tog dana. Nije bilo prijatno ni za navijače, ni za ljude koji su gledali utakmicu. Ipak, sada je to prošlost", rekao je.

Tuča na meču Partizan - Real Madrid u kojoj su se sukobili Serhio Ljulj, Kevin Panter i Geršon Jabusele Izvor: YouTube/@espn

"Priznajem da sam pogriješio. Učim iz svojih grešaka i nastavljam dalje", zaključio je Jabusele.

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