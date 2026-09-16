Mekinro zabrinuo Đokovićeve navijače: "Čini se da će to biti uskoro"

Džon Mekinro nema mnogo povjerenja u ostatak teniske karijere Novaka Đokovića, čak je najboljem svih vremena predvidio skorašnji kraj.

Izvor: Profimedia

Bivši teniser Džon Mekinro (67) smatra da se bliži kraj jedne od najvećih karijera u istoriji tenisa. Legendarni Amerikanac osvrnuo se na najboljeg tenisera svih vremena Novak Đoković i poručio da godine sve više ostavljaju trag na srpskom teniseru.

Mekinro je posebno komentarisao Đokovićevu formu tokom ove sezone, koja je donijela nekoliko velikih rezultata, ali i bolan završetak na US openu. Novak je u Njujorku eliminisan već u prvom kolu, čime je na veoma loš način završio ovogodišnju grend slem sezonu, a početak je nagovještavao da bismo mogli da vidimo i tu 25. titulu.

Dakle, Novak je uspio da stigne i do finala Australijan opena, dok je na Vimbldonu igrao polufinale. Ipak, u 2026. izostao je njegov toliko željeni 25. grend slem trofej, a činjenica da je igrao uglavnom na najvećim turnirima uticala je i na njegov plasman na ATP listi. Đoković je trenutno 12. teniser svijeta, zbog čega je odlučio da pojača raspored u završnici sezone.

Novak Djokovic speaks to the media ahead of the 2026 U.S. Open tennis championships inside Arthur Ashe Stadium at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City on August 29, 2026. (Photo by Andrew Schwartz)/SCHWARTZANDREW__PCT7332/Credit:Andrew Schwartz/SIPA/2608300729,Image: 1129246101, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Šta je rekao Džon Mekinro?

Tako će Novak prvi put od 2015. igrati na turniru u Pekingu, što je potvrdio porukom upućenom kineskim navijačima. "Veoma sam srećan što mogu da najavim da se poslije mnogo godina vraćam u Peking na China Open. Jedva čekam da zaigram pred vama", poručio je 39-godišnji Đoković.

Ipak, Mekinro vjeruje da bi ovo mogao da bude jedan od posljednjih perioda Đokovićeve karijere. Amerikanac je iznenađen promjenama u Novakovoj igri i smatra da vrijeme neumoljivo utiče i na najveće šampione.

"Kao što kažu, vrijeme je nepobjedivo", rekao je Mekinro, osvrćući se na Đokovićeve posljednje nastupe.

Upravo zbog toga sve se češće postavlja pitanje koliko će još dugo Đoković ostati na terenu. Mekinro nije isključio mogućnost da srpski as već naredne godine odluči da završi karijeru.

"Hoće li prestati da igra sljedeće godine? Čini se da će to biti uskoro, ali moraćemo da sačekamo i vidimo", zaključio je Mekinro.