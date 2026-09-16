Nadal je zauvijek otpisao Đokovića: Drage volje proglasio novi svjetski poredak

Toni Nadal proglasio je Zvereva, Alkaraza i Sineru novom trojkom svjetskog tenisa, dok Đoković više nije u vrhu.

Izvor: EPA/JOEL CARRETT

Toni Nadal, stric legendarnog Rafaela Nadala i njegov dugogodišnji trener, napisao je zanimljivu kolumnu za španski "El Pais" povodom titule koju je Saša Zverev osvojio na ovogodišnjem US Openu. Najbolji teniser u 2026. godini, na iznenađenje svih, iskoristio je povrede koje su imali Siner i Alkaraz, kao i godine Novaka Đokovića, tako da je uspio da osvoji čak dva grend slem pehara u ovoj sezoni - prvo Rolan Garos, pa sada US Open.

"Trijumf na Rolan Garosu promijenio je Zvereva, koji nam je u Njujorku ponovo pokazao svoju najbolju verziju. Ovaj drugi uspjeh približio ga je još malo Sineru i Alkarazu", objasnio je Toni Nadal koji je pun riječi hvale na račun Nijemca.

S druge strane, otpisao je Đokovića koga više ne vidi kao igrača iz vrha, sada su u "novoj trojci" Zverev, Alkaraz i Siner.

Šta je Toni Nadal rekao o Zverevu?

"Prošle subote, dan uoči finala između Aleksandra Zvereva i Bena Šeltona, nekoliko trenera iz Akademije Rafaela Nadala i ja pokušavali smo da odgonetnemo koji bi ishod bio povoljniji za interese španskog tenisa. Prije svega za Karlosa Alkaraza, ali naravno i za Rafaela Hodara", napisao je Nadal u svojoj kolumni i otkrio na šta ga je ovo podsjećalo.

"Sjećam se kako je pobjeda Stanislasa Vavrinke na Australijan openu 2014. godine (pobijedio Đokovića, pa Nadala) promijenila način na koji je Švajcarac doživljavao sebe i od tog trenutka ga pretvorila u mnogo opasnijeg igrača za rivale. Danas već znamo da je osvajač ovog US Opena bio njemački igrač, ali da je trijumf pripao mladom Amerikancu, vjerovatno bi se dogodilo isto. Zbog njegovih godina, samo je godinu dana stariji od Karlosa Alkaraza, postao bi jedan od njegovih najvećih rivala, a to bi se, po svemu sudeći, nastavilo tokom karijera obojice. Pošto se to za sada nije dogodilo, ostaje nam samo da nagađamo, ali lako je pretpostaviti da će imati nove prilike koje nam ne dozvoljavaju da odbacimo našu pretpostavku".

"Saša Zverev više nije isti"

Primijetio je Toni Nadal da to što je Zverev prevazišao silne poraze u polufinalima i finalima grend slemova - trijumfo na Rolan Garosu - njega sada oblikuje u skroz drugog igrača.

"Mir i samopouzdanje koje donosi pobjeda na jednom od četiri grend slem turnira ponovo smo vidjeli u nedelju, kroz nastup Saše Zvereva. Njegov trijumf na posljednjem Rolan Garosu pretvorio ga je u drugačijeg igrača. Od tenisera kojeg su ovakvi turniri sputavali i sprečavali ga da pokaže svoj potencijal, postao je igrač koji, naprotiv, može da pruži svoju najbolju verziju. Poslije trijumfa u Parizu odigrao je najbolji Vimbldon u karijeri do sada, a zaustavio ga je samo prvi teniser svijeta, Janik Siner, u neizvjesnom finalu".

"U Njujorku nam je ponovo pokazao svoje najbolje lice. Iako je turnir počeo nešto nesigurnije, uz tijesne pobjede u prva dva kola, kada je u oba meča morao da igra pet setova, kako je takmičenje odmicalo, smirivao je svoju igru i postepeno podizao nivo sve do pobjede, prilično ubjedljive, protiv Šeltona. Oslanjajući se na odličan servis, u svakom trenutku je uspijevao da postavi pravu taktiku. Kombinovao je agresivne udarce sa osnovne linije sa dužim razmjenama, a kada bi odlučio da izađe na mrežu, gotovo uvijek je bio odlučujući. Svemu tome treba dodati i činjenicu da je tokom čitavog meča dobro kontrolisao nerve, nije gubio koncentraciju i savršeno je podnosio pritisak u najtežim trenucima", objasnio je Nadal.

Zverev sve bliži Sineru i Alkarazu

Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Toni Nadal je sada iz jednačine potpuno izbacio Novaka Đokovića i smatra da su Zverev, Alkaraz i Siner nova "velika trojka" svjetskog tenisa, pošto je Nijemac pokazao sasvim novo lice.

"U tenisu mnogi treneri savjetuju svojim igračima da pokušaju da ne obraćaju pažnju na rezultat, da igraju poen po poen, ne razmišljajući o onome što se dogodilo u prethodnom, i da ne razmišljaju previše o onome što tek dolazi. U finalu smo, pomalo anegdotalno, da nije bilo snimaka koji su obišli svijet, vidjeli Nijemca kako je ove principe doveo do krajnjih granica. Dogodilo se nešto zaista neobično: osvojio je titulu, a da toga nije bio svjestan. Nakon što je odservirao as i osvojio posljednji poen finala, nije pokazao nikakvu reakciju, već je otišao da primi servis, vjerujući da meč još nije završen. Reakcija publike natjerala ga je da pogleda semafor i shvati da je upravo postao novi šampion", piše Nadal i zaključuje:

"Ova druga grend slem titula omogućiće Zverevu da se otvoreno bori za prvo mjesto na kraju sezone, a istovremeno će predstavljati novi podsticaj u njegovoj karijeri. Nešto što će ga, po mom mišljenju, još više približiti njegovim najvećim rivalima - Alkarazu i Sineru".

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Pogledajte 01:05 Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija Izvor: Youtube/Australian open Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)