Srbin na novom spisku Zlatka Dalića: Ponikao u Partizanu, a dres "orlova" nikad nije nosio

Zlatko Dalić je objavio svoj prvi spisak za fudbalsku reprezentaciju UAE, uključujući naturalizovane igrače poput Saše Ivkovića. U pitanju je srpski fudbaler koji nikada nije igrao za "A" tim Srbije.

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Novi selektor fudbalske reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata Zlatko Dalić objavio je svoj prvi spisak po stupanju na funkciju i odmah je jasno da se sprema da ovaj azijski državni tim podigne na viši nivo. Dalić planira da koristi sva moguća raspoloživa sredstva, pa tako ne čudi veliki broj naturalizovanih igrača koje će Emirati imati.

Između ostalog, na prvom popisu od 26 igrača je niz internacionalaca - prije svega Brazilaca - ali i jedan Srbin. U pitanju je Saša Ivković koji će biti jedan od najvećih aduta Zlatka Dalića u narednom periodu.

Ko je Saša Ivković?

Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije i talenat Partizana nikada nije zaigrao za "A" državni tim Srbije, a u međuvremenu dobio je državljanstvo UAE u kome igra godinama. Stigao je još davne 2019. godine kada je potpisao za Banijas, pa je poslije pet godina prešao u Al Vahdu, dok je od ljetos čas Al Vasla.

Momak rođen u Vukovaru 1993. godine inače nije prvi put na spisku Emirata, nego je do sada odigrao već osam utakmica, sve tokom 2025. godine. Dao je čak i gol Siriji u prijateljskoj utakmici.

Dalić je odlučio da ga vrati jer vjeruje u njegovo iskustvo da će moći da mu pomogne u budućnosti, dok je takođe siguran i da bi mnogo toga moglo da mu olakša i što pričaju istim jezikom - što će olakšati prenošenje instrukcija fudbalerima iz Emirata. Zato je Ivković uvršten na spisak i već 24. septembra trebalo bi da debituje za Emirate protiv Jemena.

Inače, osim u Partizanu, Ivković je bio u ČSK Čelarevu, Teleoptiku, OFK Bačkoj, kao i Voždovcu u kome je ostavio najdublji trag u domaćem fudbalu. Takođe, odlične partije ovaj štoper pružao je za izraelski Ašdod i slovenački Maribor.

Koga je Dalić još zvao?

Zlatko Dalić

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Osim na Ivkovića, Dalić u odbrani računa na trojicu Brazilaca. To su Markos Meloni, Lukas Pimenta i Erik de Menezes, koji su tu da podignu državni tim na viši nivo.

Uz domaće adute u veznom redu će se za mesto takođe boriti čitav niz internacionalaca: Šveđanin Ruben Filip, Brazilci Luan Pereira i legendarni Fabio de Lima, Argentinac Nikolas Himenez i Malijac Mamadu Kulibali. Očekivano, u napadu je takođe "navala stranaca" - tu su Brazilci Bruno de Oliveira, Juri Cezar i Giljerme da Silva, Ričard Akonor (Gana) i Gvinejac Usman Kamara.

Zašto je Dalić otišao u Emirate?

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Iako tvrdi da nije zbog novca, teško je razumjeti da nije zbog toga pošto je postao jedan od najplaćenijih selektora na svijetu, a vodi jednu od slabijih selekcija. Sve do 2030. godine će sjediti na klupi Emirata i cilj je da odvede ovu reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo u Maroku, Španiji i Portugalu, a za taj period mogao bi da zaradi čak 20 miliona evra - i to bez bonusa.

To je prosto novac koji Hrvatska, koju je vodio do bronze i srebra na prvenstvima svijeta, apsolutno nije mogla da mu ponudi, dok je takođe malo vjerovatno i da bi ponovio te uspjehe iz Rusije i Katara, što smo i vidjeli ovog ljeta u SAD, Meksiku i Kanadi.

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(MONDO)