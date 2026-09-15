Marinović pred Slogu: Tri boda protiv Zrinjskog ništa ne znače, ako ne pobijedimo u Doboju!

Vinko Marinović želi da ekipa Borca u meč protiv Sloge uđe na isti način kao protiv Zrinjskog.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Borca pobjedom u derbiju protiv Zrinjskog približili su se „plemićima“ na pet bodova, a sada imaju priliku da u srijedu u zaostalom meču protiv Sloge taj zaostatak smanje na samo dva boda.

Trener crveno-plavih pred duel u Doboju ističe da njegova ekipa mora da pobjeda protiv Zrinjskog neće ništa značiti ako ne ostvare trijumf protiv Sloge.

"Opet ulazimo u jedan gust raspored, očekuje nas utakmica protiv Sloge iz Doboja i sigurno da očekujemo još jednu tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe koja se u ovom dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa. Ekipa koja ne daje puno golova, ali isto tako ih i ne prima. Dakle, sutra opet moramo biti maksimalno skoncentrisani kao što smo to bili i protiv Zrinjskog. Moramo imati jako dobar pristup, istu energiju, jer sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zrinjskog neće nam puno značiti ukoliko to sutra ne potvrdimo. Tako da očekujem od ekipe da sutra uđe sa istim pristupom, disciplinom i da budemo dobri kao što smo bili i protiv Zrinjskog. Naravno, još u nekim momentima moramo biti sigurniji i bolji. Jedan nam je cilj - da sutra dođemo do tri boda i tako još više smanjimo razliku u odnosu na Zrinjski“, poručio je Marinović.

Osim duela sa Slogom šampion BIH će do reprezentativne pauze odigrati i meč sa Širokim Brijegom.

„Imamo još ove dvije utakmice, izuzetno su jako teške i nadam se da ćemo te dvije utakmice odigrati na onaj način na koji mi želimo. Nakon toga idemo na pauzu da se odmorimo, prije svega, jer već je ova utakmica protiv Širokog 16. utakmica u neka dva i po mjeseca. Dakle, jako puno utakmica, tako da nije bilo sasvim sigurno to lako izdržati. Ali, sve u svemu, sad nam je ovo najbitnije: da ova dva kola kvalitetno završimo i da onda odemo na odmor, da se odmorimo dobro i da se pripremimo za nastavak sezone", rekao je trener Borca.

Duel Sloge i Borca igra se u srijedu od 18 časova na stadionu Luke u Doboju.