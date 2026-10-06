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"Zmajići" do 70. minuta izdržali u Holandiji, a onda primili "poker" golova za kraj kvalifikacija

"Zmajići" do 70. minuta izdržali u Holandiji, a onda primili "poker" golova za kraj kvalifikacija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine (U21) završila je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2027. ubjedljivim porazom od Holandije.

U-21 Holandija BiH 4:0 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

U posljednjem kolu grupe G, odigranom u utorak "zmajići" su izgubili od vršnjaka iz Holandije rezultatom 4:0 (0:0).

Do tog 70. minuta, čuda je na golu BiH činio golman Amil Šiljević, inače čuvar mreže Ajntrahta iz Frankfurta.

Tada je vadio loptu iz mreže nakon udarca Ajmena SLitija, a poslije toga je do kraja vadio još tri puta.

Najprije je na 2:0 povisio Lekvinsio Zifuk, treći gol je postigao Devin Hen, a poker pogodaka kompletirao je isti igrač u sudijskoj nadoknadi.
ovo je bio treći poraz izabranika Branislava Krunića kojim su završili kvalifikacije na četvrtom mjestu u grupi sa jednom pobjedom, četiri remija i tri poraza.

Holandija je završila na trećoj poziciji sa 12 bodova. Norveška je već ranije osigurala prvo mjesto i direktan plasman na prvenstvo Evrope, dok će Izrael ići u baraž.

"Zmajići" su u kvalifikacijama pokazali solidnu odbranu u većini mečeva, ali su u završnici ciklusa doživjeli ubjedljive poraze - od Norveške (6:1) i ovaj od Holandije.

(MONDO)

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Tagovi

zmajići Holandija

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