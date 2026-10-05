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Branislav Krunić očekuje reakciju "zmajića" u Holandiji poslije debakla u Norveškoj

Branislav Krunić očekuje reakciju "zmajića" u Holandiji poslije debakla u Norveškoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine (U-21) će u utorak gostovati Holandiji u posljednjem kolu grupe G kvalifikacija za EURO 2027.

U-21 Holandija BiH izjava Branislav Krunić Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Izabranici Branislava Krunića u ovoj meč ulaze sa četvrtog mjesta na tabeli i sedam osvojenih bodova, dok su "lale" na trećoj poziciji sa devet, pa bi eventualnim trijumfom "zmajići" uspjeli da kvalifikacije okončaju iza prvoplasirane Norveška (13) i Izraela (10).

Pred bh. reprezentativcima je zahtjevna utakmica u kojoj će pokušati da poprave utisak nakon ubjedljivog poraza od Norveške (6:1), kada se u istoriju upisao napadač Borca iz Banjaluke Matej Deket.

"Očekuje nas kvalitetan protivnik, ali želimo da u posljednjoj utakmici ovih kvalifikacija pokažemo bolju igru i napravimo dobar rezultat. Moramo izvući pouke iz susreta sa Norveškom, biti disciplinovani i zadržati koncentraciju tokom svih 90 minuta. Holandija ima talentovane igrače i sigurno će nas staviti pred težak zadatak. Od naših reprezentativaca očekujem odlučnost, odgovornost i spremnost da pruže maksimum. Važno je da vjerujemo u sebe i da kvalifikacije završimo na najbolji mogući način", rekao je selektor Krunić, a prenio sajt FS BiH.

Meč između "lala" i U-21 tima BiH na rasporedu je u utorak s početkom u 18:45.

(MONDO)

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zmajići Branislav Krunić

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