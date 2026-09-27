"Zmajići" poraženi od Islanda, meč sa Gibraltarom presudan

Bh. kadeti su doživjeli poraz u kvalifikacijama za EP 2027. godine.

Izvor: FS BiH

Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u subotu u trening centru FS BiH od Islanda rezultatom 3:1 u utakmici 2. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Jedini pogodak za bh. selekciju postigao je Haris Mušanović u 17. minutu. Tim pogotkom su "zmajići" stekli prednost, koju su čuvali do 28. minuta, kada je izjednačio Bjarki Gardarson. Mreže su potom mirovale do 72. minuta, kada je isti igrač odveo Islanđane do 2:1, da bi konačan rezultat postavio Odin Sturla Tordarson u 88. minutu.

Za BiH su na ovom meču nastupili: Isa Đapo, Ivan Vasiljević, Svetozar Milijević, Adis Mehić, Vedad Mujkić, Tarik Mujić, Hamza Hodžić, Vedad Leto, Haris Mušanović (od 71. Omar Huremović), Jovan Trivunović (od 63. Enis Kičin) i Miloš Bajić (od 63. Andrej Kovač), pod trenerskom komandom Asmira Avdukića.

U drugoj utakmici Grčka je savladala Gibraltar rezultatom 4:2 u Doboju kod Kaknja.

Nakon dva kola Island je prvi sa šest bodova, dok BiH i Grčka imaju po tri boda. U posljednjem kolu bh. kadete očekuje utakmica protiv Gibraltara 29. septembra u 14:00 časova u zeničkom trening kampu. U isto vrijeme u Doboj Kaknju će se sastati Grčka i Island. Prve dvije selekcije iz grupe prolaze u narednu rundu kvalifikacija.

(mondo.ba)

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