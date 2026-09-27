Prekinuta konferencija: "Kako poredite meč sa Izraelom i onaj 1936. sa nacističkom Njemačkom?"

Konferencija za medije selektora Irske Heimura Halgrimsona prekinuta je nakon što je jedan od novinara postavio pitanje u kome je uporedio Izrael i nacističku Njemačku.

Izvor: Facebook/Mirror Football

Pravi haos izbio je oko meča Lige nacija između Izraela i Irske, a ulje na vatru dolivaju novinari. Selektora Irske Heimura Halgrimsona jedan novinar je pokušao da natjera da uporedi mečeve sa Izraelom sa dva duela koje je Irska odigrala tridesetih sa - nacističkom Njemačkom.

"Ovi mečevi su opisani kao posebno problematični. Kako to poredite sa mečevima Irske sa nacističkom Njemačkom 1936. i 1939. treneru?", pitao je novinar, na šta je Halgrimson samo rekao: "Ne mogu da objasnim šta se desilo tridesetih, igramo sada."

Nakon toga je novinar nastavio da insistira na ovom pitanju, ali mu portparol nije dozvolio da ga ponovo postavi. Rekao je da je trener "odgovorio vrlo jasno na pitanje" i završio je konferenciju.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Izrael i Irska će na kraju igrati u nedelju od 20:45, a postojala je vrlo ozbiljna prijetnja da se meč ne desi. Igrači Irske su glasali da li će se pojaviti na meču i na kraju su izglasali da igraju, mada je golman Gavin Bazunu napustio tim i odbio da se pojavi na ovoj utakmici. Najavljeno je da će fudbaleri Irske na ovom meču nositi crne trake oko ruku, da se neće pozdravljati sa rivalima, a da će Fudbalski savez uplatiti novac u humanitarne svrhe.

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