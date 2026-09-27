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Gavin Bazunu: "Ovo nije stav protiv izraelskog naroda ili jevrejske zajednice, nego protiv zločina"

Gavin Bazunu: "Ovo nije stav protiv izraelskog naroda ili jevrejske zajednice, nego protiv zločina"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Golman reprezentacije Irske Gavin Bazunu povukao se iz nacionalnog tima i odbio je da nastupi u dva meča protiv Izraela. Svoju odluku je jasno obrazložio i naglasio je da je to akt protiv zločina u toj državi.

Golman Irske neće da brani protiv Izraela Izvor: ©INPHO/Ben Brady / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Irske je glasala i na kraju odlučila da ipak igra utakmicu sa Izraelom u Ligi nacija, ali će na gol morati Kajomin Keleher. Nekadašnji golman Liverpula zamijeniće Gavina Bazunua koji je odbio da brani protiv Izraela i povukao se iz nacionalnog tima u ovom prozoru.

Irska igra sa Izraelom na neutralnom terenu u Debrecinu, a sada je Bazunu naglasio da mu lična uvjerenja ne dozvoljavaju da nastupi na ovom meču. Prvo je svoju odluku saopštio selektoru Heimuru Hreidarsonu, a onda je objavio i javnosti šta je i zašto odlučio.

"Predstavljati svoju zemlju znači mi sve. Imam najveće poštovanje prema svakom od svojih saigrača, selektoru, njegovom stručnom štabu i irskom narodu. Međutim, donio sam odluku koju nije bilo lako donijeti. Čovjek sam snažne vjere i trudim se da budem osoba s karakterom i načelima, stoga osjećam da bi bilo pogrešno učestvovati u predstojećim utakmicama protiv Izraela. Moja odluka temelji se isključivo na mom ličnom uvjerenju da je ubijanje nevinih ljudi pogrešno. Važno je naglasiti da moj stav nije usmjeren protiv izraelskog naroda ili jevrejske zajednice, nego protiv zločina u tom regionu. Rijetki su trenuci u životu kada dobijete priliku da se zauzmete za nešto veće od sebe i čvrsto vjerujem da je ovo jedan od njih", poručio je Bazunu.

Problemi na sve strane

Prvo je bilo neizvjesno da li će se utakmica uopšte odigrati, ali nakon što su igrači Irske glasali ona je na programu od 20:45. Igra se u Debrecinu na neutralnom terenu, a rasprava gdje će se i kako će se igrati trajala je mjesecima. Revanš će se igrati u Srbiji u Bačkoj Topoli. Bilo je neprijatno i na konferenciji za medije pred meč kada je jedan novinar pitao selektora Irske da uporedi ovaj meč i duel Irske sa nacističkom Njemačkom 1936. godine.

Ko je Gavin Bazunu?

Ovaj 24 godine star golman počeo je u Šamroku, kupio ga je potom Mančester siti, ali tu nije igrao. Bio je na pozajmicama u Ročdejlu i Portsmutu, zatim je prodat Sautemptonu. Tu je branio do 2026. kada je pozajmljen prvo Standardu iz Liježa, pa Stouk Sitiju. Sada je golman Boltona u Čempionšipu. Za Irsku brani od 2021. godine i branio je do sada 22 puta.

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Tagovi

Irska Izrael Gavin Bazunu fudbal Liga nacija

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