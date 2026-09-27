Fudbalska reprezentacija Srbije loše je počela u Ligi nacija, a to je veliki problem jer je ovo najvažnija sezona u istoriji tog takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Grčke (2:1) u prvom meču novog izdanja Lige nacija, a u nedjelju (18.00) će igrati drugu utakmicu u ovom ciklusu. Na stadionu "Rajko Mitić" protivnik će biti još teži, pošto dolazi Holandija - koja ima ambiciju da se bori za prvo mjesto u grupi i trofej u ovom takmičenju.

Ujedno, to je dobra prilika da se podsjetimo koliko je ovaj ciklus Lige nacija važan za srpski fudbal. Reprezentaciji je presudan, jer će ono što se bude dešavalo krajem septembra, početkom oktobra i na dva meča u novembru odlučiti ne samo ovu fudbalsku jesen, već će uticati i na decembarski žrijeb za kvalifikacije, pa cijeli ciklus koji je pred nama, a onda i na narednu sezonu u Ligi nacija.

Šta se mijenja za kvalifikacije?

Posljednji put će se kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u fudbalu igrati po sistemu na koji smo navikli. Narednog proljeća biće formirano 12 grupa u kojima će biti četiri ili pet učesnika, a vrlo je bitno kakav će rezultat biti ostvaren u Ligi nacija. Upravo po uspjesima u tom takmičenju timovi će biti rangirani na žrijebu za kvalifikacije.

Vidi opis Četiri razloga zbog kojih je Liga nacija presudna Srbiji: Zbog njih je reprezentacija već u problemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Po trenutnim projekcijama, Srbija je u drugom šeširu što znači da bi u kvalifikacijama igrala i protiv jedne od 12 najboljih selekcija u Evropi. Mogli bi na putu ka evropskom prvenstvu 2028. godine da stoje Španci, Francuzi, Nijemci, Portugalci, Englezi, pa možda čak i Hrvati.

Kako na EURO sa drugog mjesta?

Srbija ima šanse da završi u prvom šeširu i bude nosilac svoje kvalifikacione grupe, ali je u sve težem položaju što se toga tiče. Jedan od direktnih rivala je i Grčka koja je pobijedila u Beogradu na početku nove sezone Lige nacija, pa će Srbija u nastavku takmičenja morati pažljivije da pristupa obavezama, osvaja bodove i pretekne ih na tabeli.

Vidi opis Četiri razloga zbog kojih je Liga nacija presudna Srbiji: Zbog njih je reprezentacija već u problemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Na Evropsko prvenstvo će se plasirati 12 reprezentacija koje su prvoplasirane u svojim grupama, kao i osam najboljih drugoplasiranih ekipa u kvalifikacijama. Preostala mjesta na turniru - a ne zna se koliko će ih biti jer nije poznato koliko zemalja organizatora će obezbijediti plasman - popuniće timovi koji budu najbolji u baražu u martu 2028. godine.

Kako se mijenja Liga nacija?

UEFA je odlučila da promijeni sistem takmičenja u Ligi nacija, a od narednog izdanja postojaće tri divizije, sa po 18 ekipa koje se takmiče u njima. Na kraju aktuelnog izdanja iz A divizije će ispasti dvije najslabije posljednjeplasirane ekipe, dok će preostale dvije ekipe koje su posljednje u svojim grupama, kao i dvije najslabije trećeplasirane ekipe igrati baraž.

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Pošto je Srbija izgubila na svom terenu od Grčke, a preostali rivali su joj Holandija i Njemačka, jasno je da je pozicija našeg nacionalnog tima ugrožena. Po kvalitetu, Srbija vjerovatno ne pripada A diviziji, ali je jednom već uspjela da sačuva status u ovoj grupi timova. Sada će to biti daleko teži zadatak.

Šta će Srbija u B diviziji?

Dobro, možda joj nije mjesto među najboljih 18 reprezentacija u Evropi, iako smo tokom posljednjih godina navikli na mečeve Srbije protiv nekih od najboljih timova, ali... Da li joj je stvarno mjesto u drugom ešalonu? Tamo ima ekipa poput Slovenije i Sjeverne Makedonije, Sjeverne Irske i Irske, Rumunije, Izraela...

Možda to i jeste društvo "orlova" u ovom trenutku, ali je pitanje da li reprezentacija Srbije u takvom okruženju može da napreduje. Ritam je daleko slabiji, oko nacionalnog tima ne može da se stvori euforija bez jakih protivnika, a pritisak je podjednako veliki jer bi se svaki kiks doživio kao katastrofa.

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