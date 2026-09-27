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Neka se ponovi mart 2025: "Zmajevi" na stadionu gdje je Barbarez upisao prvu selektorsku pobjedu!

Neka se ponovi mart 2025: "Zmajevi" na stadionu gdje je Barbarez upisao prvu selektorsku pobjedu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Reprezentacija BiH ponovo ide u Bukurešt, gdje je Barbarez ostvario prvi trijumf kao selektor.

Rumunija BiH najava Barbarez prvu pobjedu upisao u Bukureštu Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Fudbalska reprezentacija BiH započela je nastup u Ligi nacija remijem u Varšavi sa selekcijom Poljske (0:0). Vremena za odmor nema previše jer već sutra (ponedjeljak) "zmajeve" čeka novi ispit, i to na stadionu na kojem je selektor Sergej Barbarez upisao prvu pobjedu na klupi državnog tima!

Bh. reprezentacija će odmjeriti snage sa Rumunijom na Nacionalnom stadionu u Bukureštu, odakle je krenula ka Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Bio je 21. mart 2025. godine kada je BiH gostovala Rumunima i upisala minimalnu pobjedu (0:1), pogotkom Armina Gigovića iz 14. minuta. Radilo se o prvoj utakmici bh. selekcije u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, na koje je plasman izboren nakon sad već epskog baraža i trijumfima nakon jedanaesteraca protiv Velsa i Italije.

Bila je to ujedno, kako rekosmo, i prva pobjeda Sergeja Barbareza kao selektora BiH. Debitovao je 3. juna 2024. godine porazom u Njukaslu protiv Engleske (3:0), nakon čega je upisao još pet poraza i dva remija.

Neuspjesi su zabilježeni prvo u kontrolnom susretu sa Italijom, a onda i u A diviziji Lige nacija protiv Holandije, Njemačke (2) i Mađarske. Bodovi su podijeljeni sa Mađarima i Holanđanima prije nego što je iz devetog pokušaja Barbarez uspio da ostvari prvi trijumf kao selektor reprezentacije čiji je bio i kapiten.

Šta nakon Rumunije?

Poslije gostovanja u rumunskom glavnom gradu, pred bh. fudbalerima su dva domaća meča. Prvi će biti posebno emotivan jer će se baš tada, 2. oktobra u Zenici protiv Švedske, Edin Džeko oprostiti od dresa reprezentacije BiH. Tri dana kasnije u Zenicu će stići Poljska.

Posljednja dva kola Lige nacija biće odigrana u novembru, kada će BiH prvo gostovati Švedskoj (14. novembar), a onda dočekati Rumune (17. novembar).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Rumunija BiH Liga nacija zmajevi Sergej Barbarez fudbal treneri

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