Vico Zeljković zadovoljan bodom BiH: Čeka nas još mnogo izazova, ali ovaj meč je pokazao da nastavljamo u dobrom ritmu

Na otvaranju nove sezone Lige nacija "zmajevi" odigrali 0:0 sa Poljskom u Varšavi.

Izvor: Promo/FS BiH

Nova sezona Lige nacija je počela, a na otvaranju fudbaleri BiH remizirali su sa Poljskom 0:0 i tako stigli do velikog boda protiv selekcije koju su mnogi etiketirali kao favorita u grupi.

Poljska i BiH odigrale su veoma tvrd meč u Varšavi, a na kraju golova nije bilo. Podjelom plijena svakako zadovoljniji mogu biti "zmajevi", koji su ostali neporaženi na vjerovatno najtežem gostovanju ove sezone u Ligi nacija.

Zadovoljan bodom bio je selektor Sergej Barbarez, ali i Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH, koji se oglasio nakon utakmice sa Poljacima.

"Nakon istorijskog uspjeha na Svjetskom prvenstvu, večeras smo nastavili sa dobrim rezultatima i dobrim igrama. Igračima i stručnom štabu čestitam na osvojenom bodu protiv Poljske. Ovo je za nas dobro otvaranje nove sezone UEFA Lige nacija, posebno imajući u vidu da je Poljska prije utakmice na papiru bila smatrana favoritom.

Do kraja takmičenja u grupi čeka nas još mnogo izazova i utakmica, ali današnji meč je još jednom pokazao da nastavljamo u dobrom ritmu i da smo na pravom putu ka davno zacrtanom cilju, a to je prvi istorijski plasman na Evropsko prvenstvo.

Čestitam još jednom našim reprezentativcima i stručnom štabu na večerašnjoj borbenosti i zalaganju", poručio je prvi čovjek bh. fudbala.

Naredni meč BiH će igrati takođe u gostima, protiv Rumunije 28. septembra.