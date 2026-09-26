Miloš Vazura: Ne vjerujem u glasine, Vlahović će uvijek igrati za Srbiju

Nekadašnji čelnik Partizana Miloš Vazura komentarisao je situaciju u reprezentaciji Srbije, Dušana Tadića i Dušana Vlahovića.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Grčke (2:1) na početku takmičenja u A diviziji Lige nacija, a taj meč uživo je gledao i nekadašnji čelnik Partizana Miloš Vazura. Nakon utakmice u kojoj četa Veljka Paunovića nije uspjela da ostvari dobar rezultat, Vazura je analizirao situaciju i istakao da je timu potrebna podrška.

On se osvrnuo na povratak kapitena Dušana Tadića u nacionalni tim, ali i na izostanak Dušana Vlahovića koji je i ovo okupljanje reprezentacije propustio zbog povrede. Napadač Bešiktaša bio je na Paunovićevom spisku, ali je javio da neće moći da se priključi timu za mečeve u septembru i oktobru. Vazura tvrdi da Vlahović ne bira utakmice i da igra za Srbiju kad god se ukaže šansa!

"Dobro je što se vratio kapiten i lider Dušan Tadić. Nedostajao je u proteklom periodu Srbiji. Koliko može da igra i kakvu ulogu da ima Dušan određuje selektor. Sigurno da je bolja atmosfera u reprezentaciji otkad se vratio veliki sportista i pozitivac. Vidjelo se osvježenje sa Dušanom, kako i ne bi koliko je toga napravio u karijeri", prokomentarisao je Vazura za "Sportski žurnal" i dodao:

"Sigurno da su mnogo nedostajali Milenković i Vlahović. Pomenuti su među najboljim igračima i nosioci ove generacije. Protiv Grka nedostajala su nam dvojica standardnih iz 11. Ne vjerujem u glasine! Vlahović će da igra za reprezentaciju kad god se ukaže prilika. Vjerujem našem reprezentativcu da je povrijeđen, kao što znam da će uvijek da igra za Srbiju."

Vlahović do sada ima 41 meč i 16 golova u dresu nacionalnog tima, ali tokom godinu dana u kojima je Paunović selektor nije često bio na terenu. Zapravo, od mogućih sedam mečeva odigrao je samo jedan. Vlahović je bio dio tima koji je 13. novembra 2025. godine, na debiju Veljka Paunovića, poražen od Engleske (2:0). Vlahović je tada odigrao cijeli meč, ali nakon toga nije upisao ni minut na narednih šest utakmica nacionalnog tima.

Šta je Vazura rekao o Grcima?

Za razliku od fudbalske javnosti u Srbiji koja nije imala pravi uvid u to koliko je dobra reprezentacija Grčke, Miloš Vazura prepoznaje njen kvalitet. Bivši čelnik Partizana istakao je da ne treba da bude previše negativnih komentara, odnosno da Paunović i njegova ekipa zaslužuju veću podršku javnosti.

"Nisu mi normalni negativni komentari u medijima poslije poraza od Grčke na startu takmičenja u elitnoj grupi Lige nacija. Ljudi nisu svjesni, generalno, javnost, koliko je jaka selekcija Grčke", rekao je nekadašnji čelnik Partizana.

Smatra Vazura da grčki fudbaleri igraju na višem nivou od srpskih, odnosno da je njegova prednost u tome što iskustvo stiču u klubovima iz Engleske, Njemačke...

"Potrebno je samo da se pogleda u kojim klubovima igraju reprezentativci Grčke, ali i u kojim ligama. Ima ih u Premijer, Bundesligi... Naša reprezentacija je izgledala dobro. Siguran sam da selektor Veljko Paunović zna šta radi i treba da ima podršku. Jedino je žal što nije bilo mnogo publike, jer je potrebno da podržavamo reprezentaciju", zaključio je Vazura.