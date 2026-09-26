Vanja Grbić se oglasio poslije intervencije: "Ljudi, sad me stvarno us**lo"

Vanja Grbić se oglasio poslije intervencije koju je imao, svjestan je kroz šta je prošao i da je imao i sreće.

Izvor: Instagram/Vladimir_grbic

Vanja Grbić je izbjegao najgore, otišao je u bolnicu na vrijeme i tamo je ustanovljeno da ima srčane probleme. Poslije pregleda mu je ugrađen stent i balončić i nije došlo do infarkta.

Stižu mu poruke podrške danima, pa je tako stigla i poruka podrške uz video-snimak njegovog čuvenog poena sa Olimpijskih igara. Kada je preskočio reklamu, stigao loptu i pomogao reprezentaciji Jugoslavije da pobijedi. Poruka je glasila "Pobijedio si tad, pobijedio i sada. U nove pobjede, na noge Vanja".

Vidio je i on tu poruku i odlučio da je objavi i na svom Instagramu. Uz psovku, u svom stilu. Da pokaže da zna da je imao sreće i da je svjestan toga.

"Za razliku od Olimpijade, ovaj put me stvarno usr**o", napisao je Vanja Grbić.

Šta je Vanja poručio iz bolnice?

Izvor: Instagram/Vladimir_grbic

Kada je otišao na Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", na rutinski pregled, poslije kog je ustanovljeno da postoji problem, tada se i oglasio. Legendarni odbojkaš je imao poruku putem Instagrama.

"Ne brinite, sve je OK. Rutinski pregled na ‘Dedinju’ kod doktora Bojića. Ustanovili su da mi, srčani Grbići, moramo ipak da se pazimo. Nakon koronarografije, jedan stent i jedan balončić. Jedna koronarna arterija začepljena 99 odsto, druga 70 odsto. Infarkt je zasad izbjegnut. To znači da ću još neko vrijeme moju Saru maltretirati, a ‘nekoga’ nervirati svojim prisustvom. Hvala stručnoj ekipi i svima koji su mi pomogli da se najgore izbjegne. A sad opet na 101. Ja ne znam drugačije. Idemo dalje. Prave bitke tek čekaju... Predaja je gora od poraza", poručio je Grbić.

Srećom, sve je završeno kako treba, pa će tako moći da navija za svog rođenog brata Nikolu u finalu Evropskog prvenstva. On će sa Poljskom igrati protiv Francuske za zlato.