Vanja Grbić: Srbin mora da te se plaši, moj brat je tu pogriješio

Vanja Grbić insistira na tome da srpski igrač mora da se plaši trenera i da je to rekao i aktuelnom selektoru Georgeu Krecuu. Baš tu vidi i grešku svog brata na klupi Srbije.

Izvor: Printskrin/ Youtube/ Oтац Предраг Поповић

Slavni srpski odbojkaš Vanja Grbić rekao je da "srpski vojnik mora da se boji komandanta" i da je baš taj savjet dao svom bratu Nikoli Grbiću i aktuelnom selektoru Srbije Đaniju Georgeu Krecuu.

"Nije problem koliki imaš broj, već je problem da li imaš komandanta. Rekao sam to nedavno i treneru odbojkaške reprezentacije Srbije Đaniju Kretuu. Srpski vojnik mora da se plaši komandanta i mora da bude gladan, jer ako se ne plaši komandanta i nije gladan, neće ti dati ono što treba da ti da. A, ako je tako - ne postoji protivnik. Ako to ne kreiraš, tebi ide glava, 100 odsto, to je tako i vrlo jednostavno. Ali ti moraš biti prvi primjer", rekao je Grbić u podkastu oca Predraga Popovića.

Prema Grbićevim riječima, to je nedostajalo odbojkaškoj reprezentaciji da se kvalifikuje za Olimpijske igre 2016, kada je selektor bio njegov brat Nikola, takođe jedan od najvećih srpskih igrača u istoriji.

"Sjećam se burazera... 2016. godine se nisu kvalifikovali u Berlinu za Olimpijske igre u Riju. Bio je povrijeđen Lisinac, još neki takođe i nisu se kvalifikovali. Nikola podnosi ostavku. Naravno, Odbojkaški savez ne prihvata i kažem mu - neće ti prihvatiti niko ostavku. A, da si kriv - jesi. Ne za neuspjeh, već za način. I on to zna, rekao sam mu i potvrdiće ovo što kažem bez ikakvih problema", rekao je Grbić.

U svom, slikovitom stilu, Vanja Grbić je objasnio kakav pristup mora da ima trener.

"Rekao sam mu i tada - naši momci moraju da te se plaše. Ne možeš da im objašnjavaš stvari. Kada dođeš na trening, a padne lopta i ne bace se. Ne jedna, već dvije korpe treba da daš, da ih razbacaš. Pa im neće pasti na pamet da ne idu svom snagom. Ovog isključiš iz ekipe, ovog staviš na klupu, a ovog trećeg staviš na teren i guraš. I nema priče. Je l' hoćeš? Pa, uradi tako".

"Ako ih vodiš i nisi pravi, džabe ti sve"

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srbija je odmah poslije tog neuspjeha osvojila veliki trofej, Ligu nacija.

"Konsolidovao se poslije toga, krenuo kako je krenuo i 2016. je Srbija osvojila Svjetsku ligu. Nisam to ja, on je, momci su, nemam s tim nikakve veze. Pitao me za savjet, dao sam mu, kao i sada što me pita za Poljsku, jer zna da će od mene uvijek dobiti realan odgovor. Da bi znao kako da se postavi, jer on je komandant, vrlo je jednostavno. To su jako bitne stvari, jer ako taj koji vodi nije pravi, džabe je sve. Možeš imati potencijal i kvalitet koji god hoćeš, ne vrijedi."

Da li je pravi izraz strahopoštovanje, pitao ga je otac Predrag Popović.

"Tako je", kratko je kazao Vanja.

Nikola Grbić je već godinama uspješan selektor Poljske. Vanja Grbić kaže da je Nikola "našao zemlju koja ga voli, ali da to nije Srbija".

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