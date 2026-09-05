"Roditelj već zamišlja da će biti u loži na Vimbldonu": Grbić brutalno iskren o velikom problemu

Bivši srpski odbojkaš Vladimir Grbić bio je surovo iskren o roditeljima, roditeljstvu i neprestanom pritisku nad malom djecom.

Izvor: MN PRESS

Proslavljeni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić se poslije igračke karijere posvetio radu sa djecom. Kroz kampove razvija buduće zvijezde, ali ono mnogo važnije - zdravu djecu. Bivši reprezentativac Srbije otkrio je kako nastaju problemi kod male djece, a veliku krivicu snose roditelji. Naravno, priča počinje od ogromnih očekivanja i želje da Srbija dobije još jednog Novaka Đokovića ili Nikolu Jokića.

"Bazični sportovi se rade od nula do šest - plivanje, atletika, gimnastika. Mislim da je za rad sa djecom, kada me pitaju koje su godine najbolje, uvijek kažem uzrast u kojem razumije djecu, njihove sposobnosti i šta oni mogu da rade u datom trenutku. Vi odbojku možete sa djetetom od tri godine, ako uzmete balon. To ne treba da bude odbojka, već je važno da se dijete suštinski igra, nije akcenat na sportu", govorio je Grbić u emisiji "Porodične priče" na Radio-televiziji Srbije.

"Nonstop je neka negacija, a dijete i dječiji razvoj počinju tamo gdje mu prestaje 'ne', gdje mu sklanjate amove i uzengije. Tamo gdje počinje da trči, tamo gdje ga rasteretite greške, tek tad dijete počinje da stiče samopouzdanje koje mu pomaže za život."

"Poslije šeste godine su fantastični borilački sportovi, važno je sazrijevanje djeteta. Nije znanje trener, kažete 'ja sa djetetom radim, ali ono nije uspjelo to da uradi', to je zato što dijete nije zrelo da to može da shvati i da uradi. U šestoj godini je razvijeno 70 posto mozga, u 12 čak 90. Šta ste uradili do 14 godine, uradili ste", pojasnio je Vanja Grbić.

Pritisak roditelja

Na pitanje šta je pritisak roditelja i kako ga djeca doživljavaju Grbić je bio vrlo iskren.

"Svakodnevnica, realnost. Model koji danas imamo u sportu, ovaj ekonomski prije svega - jer oni spremaju djecu za univerzitete, ako su sposobnija i dobiju školarinu, platiće manje ili mnogo manje. Danas imate situaciju gdje roditelji plaćaju za sport svoje dijete, to je ozbiljna suma, a roditelji imaju zauzvrat obećanje da će im dijete biti sljedeći Novak Đoković ili Nikola Jokić", tužno je konstatovao bivši odbojkaš.

Krivica je na srcu trenera, potom i roditelja, a ispašta jedino dijete. "Kad roditelju kažete da će vam dijete biti Novak Đoković on već zamišlja da će biti u loži na Vimbldonu. Roditelj živi od te slike, ta vrsta prevare tjera roditelja da investira, da tjera dijete. Dijete je dijete, dijete nije sportista."

"Dijete ima svoje limite, ima svoj nivo sazrijevanja, dug proces koji je vezan za fiziološke, biološke, psihološke procese koji imaju svoju periodizaciju. Ukoliko ne ispoštujete to, nego ubacite nešto prije vremena stvorićete ozbiljnu traumu. To stvara ožiljak do kraja života, to je katastrofa. Morate da znate koliko djetetu možete da date, a da se ne udavi - vama je cilj zdravo dijete, a ne vrhunski sportista", zaključio je Grbić.

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