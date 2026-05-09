"Poljubio sam nulu na računu, dotle je došlo": Vanja Grbić se bez supruge ne bi izvukao

Slavni odbojkaš, olimpijski šampion Vladimir Vanja Grbić govorio je o finansijskom krahu i o presudnoj ulozi svoje supruge Sare u pronalasku rješenja.

Kultni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić (55), olimpijski šampion iz Sidneja 2000. i idol nacije iz svojih igračkih dana, otvoreno je i javno pričao o svojim najtežim trenucima. Pa, i o svom finansijskom krahu.

U podkastu "Sigurno mesto" naglasio je koliko mu je u tom trenutku bila važna podrška i oslonac koje mu je pružala supruga, karatistkinja Sara Petrović, nekadašnja reprezentativka.

"Došao sam do trenutka kada sam poljubio nulu na računu. Imao sam sreću da imam ženu, koja me je savjetovala da kupim stan u Novom Sadu i kuću u Beogradu. Da nije bilo toga, ne znam kako bih", rekao je Grbić.

Čuveni "Tigar" upitao je voditeljku da li je čuo za primjer poput onog koji je pružila njegova supruga?

"Jesi li ti čula nekad da je neka ženska osoba u 25. godini, na vrhuncu karijere uzela svoju karijeru, sklonila je i rekla 'Hoću da se bavim svojom djecom i porodicom?' Jesi li čula nekad? Jedna jedina", naglasio je Grbić.

Kako je imao toliko sreće i čime je to zaslužio?

"Sada ću ti reći. To je kao onaj vic sa Lalom, kada je došao Crnogorac u Zrenjanin i pita ga: 'Izvinite, gdje je fabrika keksa i čokolade?' A on nosi dvije lubenice. Kaže mu Lala 'Čekaj, uzmi ovu lubenicu i ovu drugu' i odgovori mu 'Ne znam gdje je.' E tako ja ne znam čime sam to zaslužio."

Ko je Grbićeva supruga?

Bivša karatistkinja Sara Petković, deset godina mlađa od Grbića, na vrhuncu karijere napustila je sport i posvetila se porodici - suprugu Vanji i njihovoj djeci - ćerkama Ini, Uni, Mili i sinu Lazaru. "Kada sam progovorio sa njom dva minuta, znao sam da ću se njom oženiti", govorio je Grbić jednom prilikom za "Kurir".

Grbić je nerijetko u medijima isticao zahvalnost svojoj supruzi za sve što mu je pružila i što mu pruža. "Šta je žena koja zaslužuje olimpijsku zlatnu medalju? Kako biste nazvali nekoga ko u 21. godini zagrli jedan novi život, spreman je da svoje želje i ideje skloni sa strane zato što želi da svojoj porodici pruži sve?", govorio je Grbić na rubu suza.

U podkastu "Sigurno mesto" Grbić je otkrio i kako su se upoznali.