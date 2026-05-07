Vanja Grbić o braku i roditeljstvu: Cijela suština modernog svijeta je da se uruši porodica

Legendarni srpski odbojkaš Vanja Grbić dijeli svoja iskustva o braku i roditeljstvu, kritikujući savremene razvode i sebičnost u vezama. Govorio je iz ugla i braka sa Sarom Grbić, bivšom karatistkinjom.

Legendarni srpski odbojkaš Vanja Grbić poznat je po tome što uvijek otvoreno i bez dlake na jeziku priča o svim temama, pa i onima koje se ne tiču samo sporta. Između ostalog, Grbić je i te kako spreman da iznese svoje mišljenje na temu roditeljstva, porodičnih i partnerskih odnosa i uvijek o tome priča uz mnogo strasti i jakih poruka koje žele da prenese mladima.

Tako je bilo i ovoga tokom sjajnog gostovanja u podkastu "Sigurno mesto" u kome se Vanja Grbić "ogolio" kao možda nikada do sada i progovorio o svom braku sa Sarom Grbić, nekadašnjom karatistkinjom koju voli već 25 godina.

Ono što je zanimljivo je da su oboje bili vrhunski sportisti, s tim da je Sara Grbić (Peković) jako rano okončala svoju karijeru i ostala zatim uz porodicu: "Ja ne mislim da se pokajala. Ona je prvo veliki čovjek, ljudina, jako veliki prijatelj. Vi ljude vidite ne samo kako se ponašaju nego kako se odnose prema drugima. Sve oko sebe nasmije, okupi, puna je energije. Jednostavno je takva. Onda vas obavezuje da ne možete da se opustite. Da ne budete na 50 odsto. Diže vas. Najbolje savjete u životu sam dobio od nje. Pamtim svaki, a ne mogu da kažem nijedan", rekao je Vanja Grbić.

Kako je Vanja upoznao Saru?

Ispričao je i da je susret bio sudbinski: "Slučajno smo se upoznali na dodjeli sportista godine, bila je u izboru za mlađe, ja u glavnom, bilo je to u hotelu Interkontinental. Slikali smo se i bili smo onda na žurki. Sjeli smo i dodirnuli smo se butinama i rekli smo poslije da nam je prošla struja. I onda kao kažu nema sudbine. Fizička ljepota je samo djelić toga o njoj. Ko je zna, zna jako dobro šta pričam", dodao je Grbić.

Ispričao je i da je njihovo zabavljanje bilo "jako dugo" - od aprila do avgusta - a potom je njenom ocu odmah na upoznavanju saopštio namjeru da je oženi. "Šta je mogao da kaže na to? Ništa...", nasmijao se Grbić.

Ko ruši instituciju braka?

"Šta je lako u životu? Kaže, koliko si puta čula floskulu - brak je spoj muškarca koji nije savršen, žene koja nije savršena, ali jednostavno su odlučili da ne odustaju jedno od drugog. Ja nisam savršen i to je okej. Ti nisi savršena i to je okej. Ali mi smo savršeni. Kad dvoje ljudi razgovara o problemu, nije nikad problem između njih, nego su oni zajedno protiv problema. Ako se tako postave stvari, onda je to mnogo lakše. Ne dozvolite da problem odvoji od onoga koga voliš", rekao je Grbić i ispričao svoje iskustvo.

"Sara i ja ove godine slavimo 25 godina zajedno u braku. Najstarija ćerka ima 22 godine, mi smo s godinama odrastali i mijenjali se, to je normalno. Postoje neke tačke, neke sigurnosti u našem životu koje se ne dovode u pitanju. To su stvari koje su stvari našeg izbora".

Kritikovao je današnje razvode i rušenje institucije braka: "I kao ono šta razvedem se, boli me uvo, bolje dobar razvod nego loš brak. Jedi govna. Ja sam protiv sebičnosti ljudi. Da razmišljaju samo o sebi i svom dupetu. Jesi dobio dijete? Tvoj život više nije tvoj nego život za dijete. Znaš nije prepoznao ovo ili ono... Jedi govna. Naći izgovor je najlakša stvar na svijetu. To ne znači da te neko maltretira, treba mu je**ti mater. Cijela suština modernog svijeta je da se uruši porodica, da se razbijemo na inidividue kojima je mnogo lakše upravljati. Kada je porodica na okupu, jedna, mac-mac. Kad mi nastupamo, nastupamo kao svi zajedno teško je da razbiješ. Kao priča o pruću iz škole. Ako ste svi posebno lako vas je slomiti, ako ste zajedno nema šanse. Nije problem, mi ne možemo nekad svi sami sa sobom, ali ne možeš uvijek sve dovoditi u pitanje", rekao je Grbić i rekao da je najvažnije imati vjeru.

"Ja nisam za maltretiranje, posebno ne da muž tuče ženu, iako bi ona mene mogla da istuče ha-ha. Šta hoću da kažem, kada dođe do razvoda, idi brate uz božji blagoslov. To je tako i to je to. Ali, kako da kažem, čovjek koji je empatičan i čuje, razumije, teško će doći u situaciju da razmišlja o tome. To kao desilo se, jedina stvar koja se desi je da se djeca prave. To je slučajnost, sve drugo je namjera", naglasio je Vanja Grbić.

Podsjetimo, Vanja i Sara Grbić su u braku dobili četvoro djece - ćerke Inu, Unu, Milu i sina Lazara. Ina i Mila su na koledžu u Americi i igraju odbojku poput oca.

