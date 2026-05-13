Vanju Grbić zabrinulo pomodarstvo religije u Srbiji: "Slava sa 200 ljudi, popovi s mercedesima"

Vanja Grbić je pravoslavac i vjernik, ali priznaje da postoje stvari koje viđa godinama i koje mu se nikako ne dopadaju i ne uklapaju se u ono što i sam misli o Bogu i crkvi.

Legendarni srpski odbojkaš Vanja Grbić često govori otvoreno na teme koje se ne tiču samo sporta i njegovi stavovi su uvijek zanimljivi, a koji pokazuju i da je kompletna ličnost širokog spektra interesovanja. Tako je Grbić bez dlake na jeziku govorio i o duhovnosti, religiji i percepciji crkva i Boga.

Grbić je veliki vjernik, pravoslavac, a otvoreno priznaje da mu se ne dopada način na koji su neki tradicionalni običaji vezani za religiju potpuno banalizovani i to su stvari koje mu teško padaju kada vidi.

"Od devedesetih naovamo pomodarstvo religije i izopačenost našeg naroda je nešto... Zaista sam vidio svega i svačega. Slave koje se slave sa 200 ljudi, popovi sa mercedesima sa šestoro vrata. Užas. Niko meni ne može da nametne kako ću ja da imam odnos sa onim što je moja vjera ili moj odnos sa Bogom", rekao je Vanja Grbić za "Blic".

Istakao je da ima svog "duhovnika" i da je susret bio slučajan, kao i ljubav sa suprugom Sarom: "Jednostavno, Bog namjesti da se vi i duhovnik sretnete. Taj je, pa kao idemo kod njega... Hm, a kako nađete ljubav svog života? Sretnete je i to bude ljubav na prvi pogled. Nešto vam kaže da je to-to. Nema razlike sa tim. Kad počnete da razgovarate sa nekim i osjetite da taj razgovor vama oplemenjuje dušu - to je to. Bitno da vas ne opterećuje, da vas ne uvjerava u nešto, nego da vam pomogne makar što sam sjedi sa vama da dođete do nečeg što vam je potrebno".

"Idite na Hilandar"

"Kad sam sjedio sa igumanom Metodijem, igumanom manastira Hilandar... Vidite, ja sam mladolik, on je moje godište, a izgleda 10 godina mlađe od mene. Taj duševni mir koji oni imaju, koji je u potpunoj posvećenosti u vjeri, koju mi na kraju i ne možemo da razumijemo, što ne znači ni da treba da sudimo, pa ni razumijemo.... Oni žive potpuno drugačijim životom. Posvećeni su ljubavi prema Bogu, vjeri, duhovnosti. To su dvije različite stvari. Oni nas ne osuđuju. Trude se da nam ukažu primjerom šta, kako i na koji način", rekao je Vanja Grbić o posjeti Hilandaru.

Karišić je zabeležio i fotografije nemilog događaja u martu 2014. godine, kada je u požaru stradalo više od polovine manastirskog kompleksa. Takođe je zabeležio i njegovu obnovu. Izložba je otvorena u holu poslovne zgrade Dunav osiguranje u Makedonskoj ulici, i trajaće do 5. maja. Uz blagoslov starešine manastira Hilandar, Rajko je fotografisao svaki kutak ove srpske svetinje. Rajko Karišić je diplomirani mašinski inženjer, fotografijom je počeo da se bavi 1973. godine u foto-kino klubu "Mašinac" beogradskog Mašinskog fakulteta.

"I vjerujte, oni kažu ovako: kad dođete na Hilandar, onda shvatite neke stvari. Ja kažem, kad odete na Hilandar, shvatite šta je ono pravo. A manje od dva odsto muškaraca pravoslavaca odavde je bilo na Hilandaru. To je nešto što bi svaki živi pravoslavac trebalo da uradi, da ode na Hilandar i da vidi. Ne zbog mene, niti zbog Hilandara, već zbog sebe".

"Putovanjem protiv nacionalizma"

"Kažu izgubljena ovčica kad ljudi ne mogu da se pronađu i da nađu svoj put i mir. Meni je putovanje pomoglo da prije svega gledam van kutije. Da budem širokouman i da se ne zatvaran u kutiju, da slušam šta mi se servira. Ja pričam četiri jezika kao maternji i još četiri koristim. Imam još dva koja moram, ali to nije bitno. To su ruski, engleski, portugalski i italijanski pričam kao maternji, španski, turski, japanski i grčki su oni koje koristim i mogu samo malo vremena da provedem tamo da mogu da komuniciram bez većih problema", ispričao je Vanja Grbić.

"Taj kulturološki fenomen da upoznate ljude drugačije vjere, nacionalnosti, religije, a da nemate predrasude da su drugačiji samo jer pripadaju nečemu drugome - to stvarate kroz putovanja. Imam jako puno prijatelja crne rase, žute rase, muslimana, katolika, pravoslavaca, jevreja, jevanđelista... Sve što možete da zamislite bez problema. Kumovao sam katoliku i muslimanu. Imam ja prijatelja s kojim sam svaki dan na vezi. Nacionalizam nije da vi mrzite druge, da volite svoje i poštujete tuđe. To je najbolji način da s drugima najnormalnije funkcionišete. Ako ja poštujem njega, poštovaće i on mene. Meni je odbojka pomogla da stvaram most ka ljudima koji možda potiču iz drugih sredina i iz drugačijih kultura".

"Kad sam došao u Brazil naišao sam na sportistu koji je bio crni rasista. Znaju ga Žiba i drugi Brazilci. Rekao mi je nemoj da se rukujemo, ja prema bjelcima ovo-ono. Ja kažem, sve okej, ali nemoj da mi sudiš da sam bijelo govno. Upoznaj me. Ako je tako, nemoj da se javljaš. Poslije mjesec dana me zvao bijeli brat. Šta hoću da kažem, danas nažalost, naročito politika, da bi napravila svoj sopstveni interes i da se ljudi mrze - okreće se ka onome što je najgluplje moguće. Morate da ste zadrti da tako razmišljate. Ako ste vi sami u svom selu, mrzićete sve van tog sela. To je budalaština. Imam ljude svuda, imam prijatelja svuda, ali to je okej jer sam ja otvoren prema svima", zaključio je on.

