Vanja Grbić primljen u bolnicu zbog srčanih problema: "Infarkt je za sada izbjegnut"

Slavni odbojkaš Vanja Grbić javlja da je izbjegao infarkt nakon rutinskog pregleda i postavljanja stenta.

Izvor: Instagram/Vladimir_grbic

Slavni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić objavio je fotografiju na Instagramu i otkrio da ima srčanih problema, ali srećom je sa njim trenutno sve u redu.

Vanja Grbić se oglasio iz Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gdje je otišao na pregled: "Ne brinite, sve je OK. Rutinski pregled na ‘Dedinju’ kod doktora Bojića. Ustanovili su da mi, srčani Grbići, moramo ipak da se pazimo. Nakon koronarografije, jedan stent i jedan balončić. Jedna koronarna arterija začepljena 99 odsto, druga 70 odsto. Infarkt je zasad izbjegnut", napisao je Grbić na Instagramu i dodao: "Infarkt je za sada izbjegnut".

"To znači da ću još neko vrijeme moju Sari maltretirati, a ‘nekoga’ nervirati svojim prisustvom. Hvala stručnoj ekipi i svima koji su mi pomogli da se najgore izbjegne. A sad opet na 101. Ja ne znam drugačije. Idemo dalje. Prave bitke tek čekaju... Predaja je gora od poraza".

Ko je Vanja Grbić?

Izvor: YouTube/STUDIObroadcast

Jedan od najvećih odbojkaša svih vremena rođen je 1970. godine u Kleku. Ponikao je u zagrebačkoj Mladosti, igrao je za Vojvodinu, a onda 1992. godine otišao u Italiju gdje je godinama dominirao. Igrao je za Padovu, Kuneo, pa bio u Brazilu, a onda je nastupao za Romu, Osaku, PAOk, Dinamo Moskvu, Anderoli Latinu, pa u Fenerbačeu završio karijeru.

Zajedno sa bratom Nikolom donio je srpskoj reprezentaciji brojna odličja, dok je njegov otac Miloš takođe bio poznati odbojkaš i trener. Preminuo je nakon srčanog udara, 2008. godine.

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(MONDO)